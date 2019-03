Hanousek je nadšený z fanoušků Sparty: Vždyť já byl v Dukle a Jablonci | iSport.cz

Když by si měl vzpomenout na podzim a převyprávět vítězný recept na plzeňskou Viktorii, odpověď z něj nevylámete. Na vítězství Severočechů 3:0 si Matěj Hanousek vzpomíná už jen matně.

„Prý jsem v tom zápase mohl dát i gól, to ani nevím,“ smál se od zimy už sparťanský obránce. „Ale i kdybych si vzpomněl, takhle to ve fotbale nechodí. Každý zápas je úplně jiný. Když budete hrát desetkrát s jedním týmem, tak desetkrát to bude vypadat úplně jinak. Kdyby to bylo takhle, tak je to strašně jednoduché, ale není to tak.“

Podle 25letého obránce ale Západočechy zdobí soudržnost kádru. „V zimě vhodně doplnili kádr a dlouho drží pospolu. Když jim někdo vypadne, tak to umí dobře doplnit. Navíc systém, který aplikují, mají už dost dlouho, takže o sobě na hřišti dobře ví,“ všiml si Hanousek.

A že se jim některé zápasy nepovedly, nebo končí jednogólovým vítězstvím? „To není nic špatného. Velké týmy dělá právě to, že když se nedaří, tak dokážou zápas alespoň ukopat na 1:0. Sám jsem to viděl v sobotu v Liberci, jak náročné to občas je,“ řekl fyzicky nadstandardně vybavený bek.

Ten se na sobotní šlágr těší především kvůli domácím fanouškům, kteří jej oslnili v zápase proti Ostravě. „Už mám za sebou těžký zápas s Baníkem, nyní přijíždí mistr ligy, takže atmosféra bude nejspíš obdobná. Proti Baníku jsem z ní byl ohromený. I proto se hodně těším na sobotu, když vidím, co fanoušci dokážou udělat proti Ostravě, tak nepochybuji, že proti Plzni to bude horší a že nás znovu potlačí.“

Nervozitu z toho, že v sobotu bude na Letné vyprodaný stadion a na sparťany budou kladena vysoká očekávání, si vůbec nepřipouští.

„Já jsem hrál v Dukle a v Jablonci, takže… Pro mě je to zadostiučinění, že jsem se po sedmi letech dostal do klubu, na který chodí fanoušci. Tím nechci říct, že to v Jablonci a Dukle bylo špatné, to vůbec, ale tohle jsem nezažil, takže se těším na každý domácí zápas,“ pobavil Hanousek.

„Chceme uspět už kvůli nim. Vyprodali zápas s Baníkem a teď i s Plzní. My jim chceme dopřát, aby odcházeli ze stadionu s radostí,“ dodal.

