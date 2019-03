Kluka z Rohozné nakopli Bohemians, teď jde proti nim. Sentiment stranou, velí Moravec | iSport.cz

Do Prahy přišel Jan Moravec v patnácti letech. Skauti Bohemians si jej společně s dalšími dvěma parťáky vyhlédli ve Svitavách, kam přišel z rodné vesnice Rohozná. „Rodiče moc nadšení nebyli, ale já měl fotbal rád a když si nás Bohemians ve výběrovém řízení v patnácti vybrali, tak jsem si říkal, že to je pro nás velká šance. Byla by škoda ji nevyužít,“ vzpomíná jedenatřicetiletý záložník.

Přiznává, že měl zpočátku také obavy. Pochází z malé vesnice Rohozná a měl jít kopat do hlavního města. „Bylo to zajímavé. Já byl kluk z vesnice, odhadem tak dvě stě obyvatel, a pak přijdete do velkoměsta. Najednou nevíte, co od toho čekat. Začátky byly těžké, ale zvykl jsem si. Fotbal, škola. Nic jiného pro mě stejně neexistovalo. Zvykl jsem si a v Praze se mi pak hodně líbilo.“

Ze Svitav s ním tehdy odcházeli ještě Martin Brůna a Jan Uchytil. Napevno se v lize usadil pouze Moravec. Za Bohemku odehrál 135 ligových zápasů. Dalších 6 přidal za Kladno a na začátku sezony 2015/16 přišel do Karviné. A pomohl jí do první ligy. „Martin Brůna je reprezentační trenér futsalistů, vede Spartu,“ říká Moravec. „A Honza Uchytil je ve Znojmě, pracuje. Já samozřejmě k Bohemce pořád něco cítím, hrál jsem tam od patnácti, pořád je to takové...“

Větu nedokončí. Nemusí. Hned ovšem říká, že v Karviné je čtvrtým rokem a zápasy proti bývalému klubu už nejsou tak emotivní, jako na začátku. „Ale furt je to speciální. Pořád i v Ďolíčku slyším fanoušky, že mě tam jakoby berou, vyřvávali moje jméno, zatleskali. To je pěkné. Ale v sobotu to musíme zvládnout za tři body my.“

V Bohemians má stále několik bývalých spoluhráčů. Které zná od dorostu. „Pár jich tam pořád je,“ usměje se. „David Bartek, Michal Šmíd, Dan Krch nebo Pepa Jindřišek. I s Daliborem Slezákem, který už trénuje, jsem ještě hrával.“ Že by se před zápasem hecovali? „Zatím ne. Možná to přijde, až budou na cestě. S Pepou Jindřiškem nebo Davidem Bartkem si občas napíšeme, ale nečekám nic velkého. Přece jenom, na srandu není moc prostor. Oba hrajeme o bytí a nebytí.“

Karviná je po 23. kolech předposlední, má 17 bodů. Bohemians Praha jsou jen o jednu příčku výš, čtrnáctí, mají 22 bodů. „Hrajeme o záchranu, to je jasné,“ nezastírá Moravec. „Doma jsme naposledy vyhráli s Jabloncem (2:1) někdy v prosinci! Teď jsme měli doma Opavu (1:1) a Teplice (1:1), což byli hratelní soupeři. Bohužel z toho máme dvě remízy, to je pro nás málo. Měli jsme mít o tři čtyři body víc, vypadalo by to v tabulce zase líp, lépe by se na ni koukalo. Musíme to napravit s Bohemkou. V kabině to funguje, všechno je v pořádku, akorát musíme ještě víc máknout, bojovat jeden za druhého a nechat na hřišti všechno. Abychom konečně vyhráli.“