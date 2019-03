Otazníky ve Vrbově sestavě: Zůstane Hořava? Brabce na Spartě asi ušetří | iSport.cz

Poté, co se ukázalo, že zranění Lukáše Hejdy je dlouhodobějšího charakteru, vrátila se Plzeň přece jen na trh a přivedla na půlroční hostování s opcí Jakuba Brabce. Reprezentační stoper nastoupil místo distancovaného Romana Hubníka v Opavě a krátký štěk si střihl i doma proti Jablonci, z čehož lze usuzovat, že se ho trenér Pavel Vrba snaží udržet v provozní teplotě. Nicméně při svém návratu na Letnou začne Brabec s nejvyšší pravděpodobností na lavičce. Jednak se dají čekat silně negativní emoce na jeho adresu od domácích fans, a pak Luděk Pernica je s Hubníkem přece jen lépe sehraný, což se zejména v tak vypjatém zápase náramně hodí. „V obraně jsme prakticky neudělali chybu, i to byl důvod, proč jsme vyhráli,“ pochválil navíc Vrba stoperskou dvojici po sobotní vydřené výhře nad Jabloncem (1:0).

LEVÉ KŘÍDLO: Jan Kovařík x Jan Kopic

Kouči úřadujícího mistra se postupně zvětšuje manévrovací prostor, už pro zápas s Jabloncem byl třeba poprvé v nominaci Jan Kopic, který se konečně vyhrabal z problémů s kotníkem. „Šel na střídačku i s tím, že pokud se bude zápas vyvíjet určitým směrem, tak by mohl prostor i dostat. Nakonec jsme se rozhodli pro defenzivnější hráče. Kopic už trénuje deset dní s mužstvem a nějakou pasáž by zvládl,“ komentoval to Pavel Vrba. Z toho se dá usoudit, že na levém křídle červenomodrých zůstane Jan Kovařík, který je v obranné fázi spolehlivější a navíc si výborně rozumí s levým bekem Davidem Limberským. Obecně se dá předpokládat, že se Vrba bude co nejvíc držet sestavy, která před třemi týdny porazila Slavii. Co je ověřené a funguje, mění jen velice nerad.