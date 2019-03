Koubek před Sparta - Plzeň: Kanga je na lavičce luxus. Co mu vadí u videa? | iSport.cz

Video k článku 720p 360p REKLAMA SÁZKAŘSKÉ TIPY: Slavia bude zase kopat penaltu. Duel Sparty s Plzní záleží na Kangovi VŠECHNA VIDEA ZDE

Pokud Sparta zvítězí, otevře se boj o druhé místo v lize?

„Nemyslím si, že se boj o druhé místo otevře. Plzeň je zkušené mužstvo, které ztrácí s ostatními soupeři jen sporadicky, podobně jako Slavia. Nedají se od nich očekávat další ztráty, jejich náskok (11 bodů, v případě prohry na Spartě 8) se mi zdá bezpečný. Ještě přijde nadstavba, ale Plzeň všechno určitě neprohraje. Náskok je veliký, Sparta se může upínat ke druhému místu jen v oblasti teorie.

Jak zápas dopadne?

„Každému se na jaře herně povedlo jedno utkání – Spartě s Baníkem (3:2) a Plzni se Slavií (2:0). Výsledky mají dobré, ale herní projev není přesvědčivý. Mně se líbí Slavia, je fotbalově dál. U Sparty je to takové kostrbaté, nesystémové, není to tam ještě dokonale promazané. Očekávám od sobotního zápasu boj, žádný úplně líbivý fotbal. Velikost utkání donutí hráče k maximálnímu nasazení, mohla by to být kontaktní bitva. V zápase spíš rozhodne přístup mužstev, jak zvládnou den D, nikoliv přímo aktuální forma. Jsem špatný tipér, ale když mám odhadnout výsledek, v kostech cítím remízu.“

Líbí se vám ve Spartě mladíci, kteří na jaře dostávají prostor?

„Hložek se mi líbí, na šestnáct let klobouk dolů, zvládá i dobře bránit, má v sobě velký potenciál. Všechny kluky uznávám, i Drchala a Plechatého, který se musí vykopat. Je to správná cesta, trenér Ščasný správně říká, že s takovými hráči se musí pracovat a třeba to