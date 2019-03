Jablonec utnul sérii, Rada chválil leváky: Sobol u nás jen těžko zůstane | iSport.cz

Ulevilo se vám? Na jaře jste uhráli teprve druhé vítězství z pěti zápasů.

„Nešlo o život, po další porážce by se nezhroutil svět, ale všichni jsme věděli, že to bude proti Teplicím těžké. Zvlášť po těch předchozích dvou zápasech bez gólu. Všichni nás chválili, že hrajeme dobře, ale neměli jsme body. Že Teplice hrály bez pěti absentujících hráčů? To je zavádějící. Svoje kluky jsem upozorňoval, že noví hráči můžou být lepší a budou chtít zabojovat o místo v sestavě.“

Zpátky k zápasu.

„Měli jsme dost šancí, ale hlavně v první půli nám chybělo zakončení, nebyla tam finální přihrávka. O přestávce jsem v kabině říkal, že to chce trpělivost, že může rozhodnout jediný gól.“

Zmrazil vás teplický gól zkraje druhého poločasu?

„Byl to direkt, hned po nástupu do druhého poločasu jsme se dostali do ztráty. Nakonec ale moje hráči ukázali charakter. Byli jsme rychlejší v přenášení hry a měli přesnější přihrávky. Po vyrovnávacím gólu jsme neustoupili od aktivní hry a pak jsme dali na 2:1. Pořád nám to ale drhne v proměňování šancí, na konci zápasu brankář Grigar jednu chytil Břečkovi.“

Zápas rozhodli leváci, trefil se obránce Eduard Sobol a záložník Bogdan Vatajelu. Jste za ně rád?

„Až na ten jejich první moment v zápase, kdy míč šel do autu, to bylo fajn. Asi holt každý mluvil jinou řečí. (usmívá se) Eda Sobol je obránce a ne záložník, pro nás je hodně důležitý a s Bóžou Vatajelem si vyhoví. Pro tým je vždycky výhoda, když máte leváky, kteří oba umí dobře odcentrovat. Na leváky se vždycky dobře kouká.“

Je to i případ Vatajela se Sobolem?

„Je. Góly proti Teplicím jsou oceněním jejich práce. Dobře zapadli do kolektivu, rozumí a jsou to výborní kluci. Jsem rád, že jsou tady.“

S Vatajelem jste se potkal už před časem ve Spartě: je to opravdu spíš záložník?

„V záloze je živější. Je schopný zahrát i v obraně, ale táhne ho to spíš dopředu. Má rychlou kličku a líp se dovede vžít do úkolů záložníka než Sobol, který potřebuje mít hru před sebou. Mimochodem, Sobol jde výkonnostně hrozně nahoru. Myslím, že u nás po sezoně těžko zůstane. Pokud se vrátí z hostování do Doněcku, určitě bude mít v Šachtaru slušnou perspektivu.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 53. Vatajelu, 74. Sobol Hosté: 47. Moulis Sestavy Domácí: V. Hrubý – Sobol, Břečka, Hovorka, Holeš – Hübschman (C) – Vatajelu, Považanec (90+1. V. Kubista), Trávník (58. Kratochvíl), R. Acosta (73. Jovović) – Doležal. Hosté: Grigar (C) – Jeřábek, Čmovš, Shejbal – Hyčka, Soungole, Kučera, Moulis (82. Bezdička) – Kuchta (63. Radosta), Žitný (78. Švejda) – Jindráček. Náhradníci Domácí: Hanuš, Kratochvíl, Pilík, Chramosta, Jovović, Kubista, Fábry Hosté: Švejda, Radosta, Bezdička, Hošek, Knapík, Diviš Karty Hosté: Grigar, Jeřábek, Kučera Rozhodčí Ondřej Berka – Kamila Hájek, Miroslav Zelinka Stadion Stadion Střelnice, Jablonec nad Nisou

