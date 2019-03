Jun: Hložek? Je to pro mě nostalgie. U Kangy je dobře, že dřel a netrucoval | iSport.cz

Video k článku 720p 360p REKLAMA Sparta - Plzeň: Letenští vedou, po Kangově centru se trefil Hložek! 1:0 VŠECHNA VIDEA ZDE

Co jste říkal na výkon Sparty proti Plzni?

„Po dlouhé době se mi její fotbal skutečně líbil. Myslím, že nebudu jediný. Pozitivních ohlasů je hodně. Nicméně Plzeň tomu hodně pomohla tím, že nepředvedla svůj ideální výkon. Sparta naopak hrála dobře od prvních minut. Bylo znát, že tým maká a jde za výhrou. Podařilo se jí brzy skórovat a měla celých 90 minut zápas pod svojí kontrolou.“

Nepřekvapila vás Viktoria tím, jak k utkání přistoupila?

„Abych pravdu řekl, tak jsem to trochu čekal, protože momentálně nemají zrovna top formu. Nevyhrávají zápasy jednoznačnými výsledky jako dřív. Většinou rozhodnou z penalty, nebo utkání končí 1:0. Je to sice důležité z pohledu tabulky, získávají pravidelně body, ale herně to dobré není.“

Sparta je na jaře jediný stoprocentní tým v lize a momentálně ztrácí na druhé místo osm bodů. Věříte, že ještě o předkolo Ligy mistrů i díky nadstavbě zabojuje?

„To se těžko odhaduje. Nadstavba je hezká v tom, že pokud v ní tým zrovna chytne formu, ostatním se nebude dařit a vznikne reálná šance na to, aby Sparta skončila druhá, tak proč ne? Aktuální forma rozhodne. Důležité také bude, jak na tom budou hráči fyzicky v této části sezony, protože na tolik zápasů dosud nebyli zvyklí.“

Pojďme zpátky k zápasu s Plzní. Co jste říkal na návrat Guélora Kangy do sestavy?

„V sobotu se mi líbil. Přiznávám, že jsem na něj byl od začátku vysazený. Všichni o něm tvrdí, že je to skvělý fotbalista, což může být, ale podle mě to na hřišti nepředváděl. Jediné, co jsem viděl, tak že má dobrou střelu a že si chodí dozadu pro balony. Dopředu to od něj žádná velká nadstavba nebyla a takovou roli zvládne hrát kdokoliv jiný.