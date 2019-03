Hložek, drahokam ve Spartě. Cesta introverta, který se v 16 dostal do áčka | iSport.cz

Šestnáct let. Tak trochu telecí věk. Někdo v té době obchází první rande s dívkami, někdo se teprve rozhoduje, jakým směrem svůj život nasměrovat. A někdo střílí góly v dresu prvního týmu Sparty. Do poslední kategorie patří Adam Hložek, od soboty historicky nejmladší střelec české ligy. Skromný klučík, který si v šestnácti letech podmaňuje tuzemskou scénu. A potvrzuje, že takový talent po zdejších trávnících už pěkných pár let neběhal. V sekci iSport Premium si přečtěte příběh vycházející hvězdičky Sparty. Čím upoutal trenéra Ščasného? Jak je možné, že se tak rychle adaptoval na dospělý fotbal?