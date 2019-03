Dominance Slavie. Góly střílí i lavička, kdo motá trenérovi hlavu? | iSport.cz

Zase výrazně sáhl do sestavy, zase mu to vyšlo. Kouč Slavie Jindřich Trpišovský si může mnout ruce, se širokým kádrem se mu v nabitém programu zatím daří rotovat skvěle. Pro utkání s Baníkem (4:0) udělal v úvodní jedenáctce proti čtvrtečnímu duelu v Seville hned sedm změn. Nasadil i dva hráče, kteří se na jaře objevili v základní sestavě vůbec poprvé, další borci pak hru Pražanů oživili z lavičky ve druhé půli. Jak si neokoukané tváře a žolíci proti Ostravanům vedli?

Během jara dosud odehrál jen třináct minut proti Slovácku, jinak trpělivě čekal na šanci na střídačce. Ta nakonec přišla proti klubu, kde strávil dlouhá léta, a Frydrych ji využil náramně. Měl prsty ve všech slávistických gólech, ten třetí přesnou hlavičkou po Hušbauerově centru vstřelil sám. „Že bych někdy byl u čtyř gólů? To ještě ne,“ smál se po povedeném utkání. Dost hlasitě se tak přihlásil o to, aby pro odvetu se Sevillou nahradil vykartovaného Vladimíra Coufala právě on.

A zimní slávistická posila z Jablonce opět ukázala, že si v novém působišti zvykla velmi rychle. Masopust byl na hřišti minutu, když pohotově uklidil do sítě Frydrychovu přihrávku. Druhý gól Pražanů už tak dost slabý odpor Baníku zlomil definitivně. Šestadvacetiletý křídelník se v sešívaném dresu trefil podruhé a je pravděpodobné, že pro odvetu se Sevillou se zase vrátí do základní sestavy.

Mick van Buren

Slavia - Baník: Další pražská demolice! Van Buren završuje na 4:0 720p 360p REKLAMA

„Létajícího Holanďana“ fanoušci v Edenu milují, jeho jméno opět hlasitě vyvolávali. Van Buren na jaře zatím spíš paběrkuje, do hry naskakuje až v závěrech zápasů. To platilo i v neděli, Trpišovský jej poslal místo Škody na poslední čtvrthodinu. A Nizozemec byl hodně vidět, s lepší produktivitou mohl klidně dosáhnout na hattrick. Když už to vypadalo, že vyjde střelecky naprázdno, dočkal se v sedmé minutě nastavení. Přihrávku Frydrycha proměnil ve čtvrtý gól Slavie a potvrdil, že do unavené obrany soupeře je velmi platnou variantou.