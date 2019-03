Příčiny dalšího kolapsu Plzně: Fotbal starých pánů, mrtvé srdce i syndrom | iSport.cz

Po Slavii (0:4) a Jablonci (0:3) si Plzeň odvezla těžký příděl i ze Sparty (0:4), takže už nejde o náhodu, nýbrž spíš o běžný jev. Co stálo za sobotním selháním mistra na Letné? Podle deníku Sport syndrom prvního gólu, špatný pohyb a produktivita, výpadek středové řady – a také špatné tahy trenéra Pavla Vrby. Byť si to odmítl přiznat. „Pochvalte Spartu,“ nabádal místo toho.

Tragický start

Smutek ve tváři Romana Hubníka po porážce Plzně na Spartě • Foto Michal Beránek (Sport)

Plzeň opakovaně nezvládá vstupy do utkání, v Edenu, v Jablonci i na Letné prohrávala po půli 0:2. „Připravovali jsme se na to, chtěli jsme, aby to nedopadlo přesně jako na Slavii a v Jablonci, ale bohužel byl poločas opět 0:2, to samé v Záhřebu… Nechytneme vždycky úvod utkání a pak se v tom nějak plácáme,“ kroutil hlavou bek Milan Havel. „Když neudržíme výsledek do poločasu, s takovými soupeři je to pak složité,“ doplnil ho kouč Pavel Vrba.

Otočit zápas zvládla Viktoria v této ligové sezoně pouze jednou – hned v prvním kole na hřišti Dukly (3:1).