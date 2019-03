Odvolaný Hrnčár: České hráče bylo do Karviné takřka nemožné dotáhnout | iSport.cz

Překvapilo vás odvolání v Karviné po devíti zápasech?

„Ve fotbalovém životě je třeba počítat se všemi alternativami, člověk musí být připravený i na tohle. Beru to jako fakt a realitu. Samozřejmě je mi líto, že tady končím a nedokončili jsme práci. Ale vedení se tak rozhodlo, takže to rozhodnutí akceptujeme.“

Důvod jste se dozvěděl?

„Tak důvod... Bodový zisk není takový, jaký jsme si všichni v klubu představovali (9 zápasů/ 6 bodů). Tím je to jasně řečené.“

Souhlasíte s vyjádřením sportovního ředitele Lubomíra Vlka, že výsledky ani hra za moc nestály?

„Faktem je, že bodů bylo málo a hra je vždy úhlem pohledu. Přečetl jsem si to vyjádření a víc k němu nemám, co říct. Myslím, že v domácích zápasech s Opavou (1:1) a Teplicemi (1:1) naše hra splňovala velmi slušné parametry. I druhý poločas v Příbrami (1:2). Fakt je, že nám ty zápasy nevyšly výsledkově, to je podle mého ten nejhlavnější důvod. Když jsou body, nikdo se nedívá, jestli je hra taková nebo onaká. Ve fotbale rozhodují body a vítězství. Je fakt, že ty jsme neměli.“

Bylo to pro vás složité období v Karviné?

„Abych pravdu řekl, nebylo jednoduché hráče do Karviné dotáhnout. Zvlášť z Čech, to řeknu úplně na rovinu. Z Čech bylo takřka nemožné hráče dotáhnout. I proto jsme museli volit cestu hráčů, kteří byli ze zahraničí - ať už ze Slovenska nebo Srbska. Jiné cesty nebylo. Opravdu. Snažili jsme se dotáhnout české hráče, ale vždy dali přednost jinému klubu. S tím jsme neuměli udělat nic. Fluktuace byla velká a čas poměrně krátký. Na sednutí a etablování zřejmě nebyl čas dostatečný. Liga běžela, každý zápas je důležitý. Bodů bylo málo.“

Vašim nástupcem by měl být František Straka, slyšel jste o tom?

„Nevím, ani jsem po tom nepátral, řeším si spíš své soukromé věci. Zbytek jde mimo mně.“

Co máte v plánu?

„Musím se odstěhovat zpátky domů. V pátek se určitě půjdu podívat na syna do Žiaru nad Hronom. Hraje tam druhou ligu, hostuje ze Slovanu Bratislava. Uvidíme, co život přinese. Fotbal mě baví, dělám jej celý život, tak věřím, že u něj zůstanu.“