Jako desetiletí kluci, zlobil se Vrba. Sparta v zádech? Máme polštář | iSport.cz

Jaká je hlavní příčina této prohry?

„Hlavní příčinou byly dva rozdílné poločasy. V tom prvním jsme nehráli tak, jak bychom si všichni představovali, abychom soupeře překvapili. Teplice toho využily nejen na začátku utkání, což se nám občas stává. Nejvíc ale zápas ovlivnil druhý gól. Nepochopím reakci na standardní situaci, protože něco ukazujeme hráčům před zápasem a vysvětlujeme jim, co Teplice hrají. Přesto jsou někteří hráči asi někde na tribuně...Je to o to bolestnější, než kdyby to byla jiná branka.“

Mohl byste se ještě trochu více vrátit k rozhodující druhé trefě Teplic?

„Nevím, jak víc to chcete rozebrat. Když se podíváte na zápasy Teplic, zrovna takovou situaci zahrály několikrát. Jestliže to hráčům ukazujete, a ti na to nereagují, tak mi to připadá, jak kdybyste to vysvětloval desetiletým klukům. To je samozřejmě špatně.“

Nevydařený vstup do utkání nastal již v druhém zápase v řade. Čím to je?

„To se asi musíte zeptat spíše hráčů. Oni jsou na to upozorňování, ví o tom, přesto mi přijde, že někteří začínají hrát až ve 20. minutě. Nevím, co děláme špatně, proč jsou hráči nekoncentrovaní. Samozřejmě je to špatně, když s takovým soupeřem, jakým jsou Teplice, dostanete brzy gól. Navíc je to pak ovlivněné domácím prostředím, kde v momentě takovéhoto vývoje tým podává nadstandardní výkon. Hlavně co se týká bojovnosti a obětavosti. V tomto zápase to prostě tak bylo.“

Co druhá půle?

„Tam jsme doplatili na neproměňování šancí. Naše hra obnášela více ofenzivních akcí, měla dostatek přímočarosti. Podle mě jsme měli hodně příležitostí. Například Milan Petržela měl velkou příležitost. Z tohoto pohledu je to pro nás špatný výsledek, ale zavinili jsme si ho pouze sami.“

Myslíte, že jste v Teplicích ztratili šance na titul?

„Slavia je velký favorit. Jestli jsme ztratili šance na titul, to nevím. To nechci moc hodnotit. Vzhledem k tomu, jakou má Slavie formu, jaký má náskok, a co předvedla například ve čtvrtečním utkání se Sevillou v Evropské lize, tak favoritem momentálně určitě je.“

Znamená dnešní výsledek, že se budete koukat spíš pod sebe?

„Vždy se koukáme pod sebe.“

Opravdu nedošlo k nějaké změně?

„To nevím. Ještě je velké množství zápasů, hraje se o hodně bodů. Je pravda, že Slavia má nyní luxusní pozici. To je fakt. A Sparta, tím, že na jaře vyhrála všechny zápasy, tak sebevědomí dostala mnohem výš. Na druhou stranu ještě máme nějaký polštář, uvidíme, jak to zvládneme. Víme, že Spartu čeká těžké derby na Slavii. Musíme se hlavně dívat na sebe.“

