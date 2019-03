Ochotný pád a penalta! Byla jasná, bránil se Miloševič. Holoubek se divil | iSport.cz

Dukla se v záchranářském souboji na Julisce už v páté minutě dostala do dvoubrankového vedení, když se trefili Uroš Djuranovič z penalty a poté Miloševič.

Před penaltou v pokutovém území ale upadl po zdánlivě lehkém kontaktu s Benjaminem Čoličem. "Osty (Ivan Ostojič) mi výborně nahrál balon, já to zpracoval a ucítil kontakt na zádech. Spadnul jsem a myslím, že to byla jasná penalta," konstatoval třicetiletý univerzál.

Dukla - Karviná: Proč padal? Miloševič se složil na trávník, rozhodčí nařídil penaltu 720p 360p REKLAMA

To se však nezdálo trenérovi slovenského Ružomberoku Davidu Holoubkovi, který na tuto situaci upozornil na Twitteru. „Dukla vstřelila první gól z penalty... A ta stojí za vidění. Respektive faul, za který byla nařízena...,“ divil se bývalý kouč Sparty a Liberce.

Dukla vstřelila první gól z penalty... a ta stojí za vidění... respektive faul, za který byla nařízena...#Dukla #Karvina #FortunaLiga — David Holoubek (@HOLAS8) March 15, 2019

Druhý gól zařídil v páté minutě přesnou hlavičkou, při níž mu dala karvinská defenziva nečekaně mnoho prostoru. "Hodně mě to překvapilo. Myslel jsem, že je obránce za mnou, ale Had (Hadaščok) mi to skvěle nahrál a já to uklidil do brány," popsal svůj druhý ligový zásah v sezoně.

Ve většině druhého poločasu však Dukla hrála pasivně a především bránila těsný náskok. "Myslím, že jsme měli strach, protože jsme byli poslední a dlouho nevyhráli. Ale myslím, že jsme to výborně odbojovali a zaslouženě vyhráli," prohlásil rodák z Valjeva.

Svěřenci Romana Skuhravého v nejvyšší soutěži zvítězili poprvé po osmi kolech a vytvořili si před poslední Karvinou dvoubodový náskok. "Doufám, že je to pro nás takový odrazový můstek. Teď nás čeká hodně těžký zápas v Opavě, ale máme repre pauzu. Musíme se dobře připravit a pokusit se v Opavě uhrát nějaký bod," uvedl Miloševič.