Komličenko pracuje pro tým, pomáhá nám i bez gólů, chválil Matějovský | iSport.cz

Jak hodnotíte bod?

"Musíme ho brát, protože je tady horká půda a my jsme neměli ideální start zápasu. Pak jsme to prostřídali, trošku změnili rozestavení a zvedli jsme se. Utkání bylo hodně těžké, takže jsme rádi, že domů něco vezeme.“

Co s vámi udělal ten inkasovaný gól ze čtvrté minuty?

„Nikdy to není příjemné, ale ukázali jsme potom vůli. Snažili jsme se to otočit a ve hře se nám to trošku podařilo. Bohužel kvůli terénu to nějaký extra hezký fotbal nebyl.“

Nasazení Mešanoviče po půlhodině vám hodně pomohlo, že?

„Baník vyrukoval se třemi stopery, což jsme nečekali. Snažili jsme se reagovat, ale úplně nám to nefungovalo. Pak tam přišel Muris a ve dvojici s Komlim chodili dobře napadat. Baník to měl složitější a my jsme díky tomu získávali převahu ve středu pole. A ve finále z toho vyústil i ten gól. Chtěli jsme ve druhém poločase přidat druhý, ale byl to boj. Ani hřiště nebylo v ideální kondici.“

Co říkáte na Komličenka? Teď mu to tam nepadá, ale pořád je platný.

„Naučil se hodně pracovat pro tým. Předvedl hodně bojovný výkon, udržel spoustu balonů, dostal spoustu ran. Věříme, že mu to tam zase začne víc padat, ale i tím, co odvede na hřišti, nám neskutečně pomáhá.“

Baníku naopak chyběl Baroš, řešili jste to?

„Čekali jsme ho v sestavě, nevím, co se stalo. Jakmile jsme se to dozvěděli, snažili jsme se být ostražití a připravit se na hráče, kteří ho nahradili. Víc bych to neřešil.“

Na jaře jste ještě neprohráli, cílem je šestka?

„Jsme rádi, že to zatím nějak držíme. Ale abych se přiznal, žádné cíle si nedáváme. Zatím vyhrávají i týmy pod námi, takže je to tam hodně zamotané. Musíme se koukat i pod sebe.“

