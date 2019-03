Dočkalův stav není povzbudivý. Plzni jsme polštář vytvořili my, říká Ščasný | iSport.cz

Video k článku 720p 360p REKLAMA Sparta - Olomouc: Kanga to z penalty pustil pod břevno, 2:1 VŠECHNA VIDEA ZDE

Co se stalo Bořku Dočkalovi, který nehrál a jak moc týmu chyběl?

„Ono se to strašně špatně hodnotí. Chyběl nám určitě, když jsme měli podržet balon na polovině soupeře, ale určitě by nenahradil pohyb některých hráčů, který nebyl v pořádku. Kluci odehráli v přípravě bez něj spoustu kvalitních zápasů, na druhou stranu jeho příchod mužstvo zklidnil. A samozřejmě byly i pasáže, kdy nám Bořek chyběl.“

Jaký je jeho aktuální zdravotní stav?

„Není moc povzbuzující. Má problém s lýtkem. Proti Olomouci to chtěl zkusit, ale bolelo ho to dost.“

Jak hodnotíte výkon Martina Haška, který naskočil ve druhém poločase a výrazně oživil sparťanskou hru?

„Martin přinesl do hry něco, co nám chybělo. Jedná se o roztrhání obrany Sigmy tím, jak měl hodně náběhů a dokázal podržet balony. Předvedl výkon, který prokazoval kdykoliv zatím nastoupil. Měli jsme připravených několik variant, nakonec to dopadlo tak, že střídal Michala Sáčka, který nedokázal navázat na svůj předcházející výkon. Ale obecně hráči do druhého poločasu nastoupili líp. Nechci, aby to vyznělo tak, že za vše může Sáček. To by bylo kruté.“

Hráči často volí rozehrávku přes Florina Nitu. Je to prvek, který od nich požadujete, nebo je místy kombinace s brankářem na váš vkus až moc?

„Chceme rozehrávku za každou cenu. Několikrát jsme z toho vyjeli velmi dobře, ale vzápětí jsme ztratili míč v době, kdy už jsme mohli jít dopředu. Hlavně v první půli jsme měli velké množství nevynucených ztrát. Na tom je jasně vidět, kolik toho na výkonu dělá hlava. Myslím si, že někteří hráči s Plzní v závěru excelovali, jenže to bylo 4:0. A dnes ztráceli míče. Nejspíš je to tím vstupem do zápasu. Asi jsme si mysleli, že to půjde najednou samo.

Vzdálili jste se soupeřům za vámi, stáhli ztrátu Plzně na pět bodů. Znamená to, že už jste skutečně v boji o druhé místo?

„Slyšel jsem vyjádření Pavla Vrby, že stále mají pod sebou nějaký polštář. Ten jsme ale vytvořili my naším závěrem podzimu. Pokud jej nyní zkracujeme, je to super. Ale jediné, na co teď musíme myslet, je abychom se dobře připravili na zápas s Boleslaví. Dokud ale jakákoliv šance, že můžeme skončit druzí, bude, tak bychom byli blázni, abychom ji nevyužili.“

A není tohle už ta zmíněná šance?

„Plzeň má pořád náskok pět bodů a bez toho, abychom vyhráli příští zápasy, to nezvládneme. Je to příjemné, ale pořád je to o pět bodů.“