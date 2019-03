SESTŘIH: Příbram – Slavia 0:2. O výhře rozhodli Olayinka s Hušbauerem | iSport.cz

Výrazně obměněné sestavy poslali do utkání oba trenéři. Domácí postrádali z různých důvodů osm hráčů, Slavia nasadila do zahajovací jedenáctky šest čerstvých tváří oproti čtvrtečnímu duelu se Sevillou, v němž Pražané po výhře 4:3 po prodloužení oslavili postup do čtvrtfinále Evropské ligy.

Na souhře červenobílých to však příliš znát nebylo, protože už ve třetí minutě našel Baluta uvnitř šestnáctky Olayinku a ten dostal hostující tým do vedení k radosti několika tisíc příznivců. Ti u Litavky vytvořili svým hráčům domácí prostředí a zápas měl o atmosféru postaráno. Hosté měli i další možnosti, jenže Baluta i Škoda ve slibných šancích skóre nenavýšili a dění na trávníku se stále více vyrovnávalo.

Příbramští brzy ztratili ostych a přes slepovanou sestavu dokázali účinně narušovat slávistickou souhru ve středu hřiště. V 18. minutě dokonce díky Keitově přízemnímu centru vystrašili i hostujícího gólmana Koláře. K vyrovnání měl nejblíže po narážečce s Fantišem na hranici vápna ve 37. minutě Voltr, ale jeho přízemní pokus se mezi tyče nevešel.

SESTŘIH: Příbram - Slavia 0:2. Sešívaní nezaváhali a tabulku vedou o devět bodů

Ani v druhém poločase domácí nepůsobili poraženecky, pokoušeli se o střelbu a Slavii drželi v dostatečné vzdálenosti od své branky. V 58. se mohli dočkat i gólové radosti po přímém kopu, který hlavou poslal směrem ke své brance Ngadeu a nastřelil tyč.

V 65. minutě ale Slavia vykročila ke třem bodům. Zmrhal našel v náběhu Hušbauera a někdejší hráč Příbrami hlavou zvýšil. Vzápětí se sice mohli dostat do hry opět domácí, když po Králově ruce sudí Zelinka s využitím videa nařídil penaltu, ale Květ v 71. minutě branku vysoko přestřelil. V sílícím větru to byl rozhodující okamžik zápasu, hosté si pak už zkušeně vítězství pohlídali.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: Hosté: 3. Olayinka, 65. Hušbauer Sestavy Domácí: Kočí – Nový, Kodr, Soldát, T. Jablonský – Voltr (81. Polidar), Květ, Tregler, Průcha (79. Kilián) – Fantiš (C), Keita (56. Hlúpik). Hosté: O. Kolář – Coufal, Kúdela, Ngadeu, Zelený (84. Frydrych) – Hušbauer, Král – Olayinka, Baluta (64. Traoré), Zmrhal – Milan Škoda (C) (60. Van Buren). Náhradníci Domácí: Švenger, Duda, Jandera, Hlúpik, Kilián, Polidar, Skácel Hosté: Deli, Frydrych, Kovář, Masopust, Stoch, Traoré, Van Buren Karty Domácí: Průcha, Hlúpik Hosté: Kúdela Rozhodčí Miroslav Zelinka. Asistenti: Tomáš Mokrusch, Petr Antoníček. Čtvrtý rozhodčí: Jan Machálek Stadion Na Litavce, Příbram Návštěva 7132 diváků

Klíčové momenty utkání

