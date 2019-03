Opavský kotel si v Ďolíčku našel nepřítele. Čekal jsem to, přiznal Puškáč | iSport.cz

Co jste říkal na reakce opavských fanoušků a jejich drsné skandování proti vám?

„Tohle se nemůže líbit nikomu. Upřímně, něco takového jsem čekal. Když jsem v zimě odcházel, vyvěšovaly se v Opavě na stadionu výhrůžné vzkazy. Mám čisté svědomí, snažil jsem se tam odevzdat maximum. O Opavě nemůžu říct nic špatného: jsem jí vděčný, ale musel jsem odejít.“

Nemotivovali vás fanoušci svými pokřiky?

„Tenhle zápas jsem chtěl zvládnout hlavně proto, že jsme nutně potřebovali body. Musíme to holt zlomit příště: dát góly a vyhrát.“

Minule jste s přehledem vyhráli 3:0 v Karviné, ale doma s Opavou to drhlo. Proč?

„Venku hrajeme víc zataženě, zatímco domácí tvoří a my se snažíme využít brejky. Doma v Ďolíčku je na nás po dlouhé sérii bez vítězství už trochu tlak. Mrzí nás to, pochopitelně chceme vyhrávat i před našimi fanoušky. Zápas s Opavou rozhodlo, že jsme nebyli nebezpeční, nebylo z čeho se trefit. Asi nám chyběl větší hlad po gólu, remíza je pro nás ztráta.“

Je pro vás malou útěchou aspoň posun na třinácté místo, které bude po sezoně znamenat záchranu?

„Malá útěcha to je, ale potřebujeme víc bodů, abychom se vzdálili sestupovým pozicím. Příště v Plzni můžeme jen překvapit. Viktorka nezažívá nejlepší období, ale doma bude chtít uhrát nějaké body o to víc.“

Navíc vám budou chybět tři vykartovaní hráči základní sestavy – Michal Šmíd, David Bartek a Kamil Vacek.

„To je pochopitelně rána. Ale nemám o nás strach, máme v záloze Pepu Jindřiška a další kvalitní hráče.“

A vy? Už se cítíte dobře? Proti Opavě jste hrál s ortézou.

„Je to jako na houpačce. Chvilku jsem zdravý a chvilku mě brzdí zranění, ale teď se cítím relativně dobře.“