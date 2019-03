Csaplár o svém konci v Příbrami: Hrdinkami příběhu jsou moje holky | iSport.cz

Říkalo se toho hodně. Třeba že vztah mezi ním a majitelem klubu Jaroslavem Starkou je všelijaký a že sezonu v Příbrami tak jako tak nedotrénuje. Že se k jeho konci schyluje. Stalo se po vzájemné dohodě Starky a Josefa Csaplára bezprostředně po domácí prohře se Slavií 0:2. Středočeši jsou aktuálně na 14. místě se sedmibodovým náskokem před předposlední Duklou.

Můžete svůj konec ve funkci příbramského trenéra osvětlit?

„Já opravdu nechci prát špinavé prádlo na veřejnosti a dělat to nebudu. Nezlobte se, nic vytahovat nebudu, tak zněla i dohoda mezi mnou a panem Starkou, když jsme se rozcházeli.“

Nejde o to, abyste se vzájemně očerňovali, jen třeba vysvětlit, jak k tomu vůbec došlo. Dohodli jste se v kanceláři majitele Jaroslava Starky hned po zápase se Slavií… Ale kdo s tím přišel jako první?

„Omlouvám se, ale nechci říkat ani to, kdo komu co řekl jako první a co na to ten druhý, jestli jsem to byl já, nebo pan Starka. Ta dohoda mezi námi je jasná. Ale za sebe můžu mluvit o tom, co jsem zažil a co se nám podařilo. A za těch dvaadvacet měsíců jsme dokázali něco... Pomozte mi... Zázrak, budu tomu tak říkat. Je za námi prostě vidět kus zajímavé práce. Nejen za mnou, ale za námi všemi.“

Co hlavně máte na mysli? Postup zpátky do ligy, zpeněžení Jana Matouška do Slavie...

„Já se zkrátka směju tomu, co se povedlo. Říkám si, že to snad ani není možné v těch podmínkách, které v Příbrami jsou. Nastartovali jsme mládež, juniorku, z ní pocházejí všichni ti Matouškové, Průchové a Květové