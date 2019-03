Kolize ligy a EURO mládeže. Svár o Hložka? Rozhodne situace Sparty | iSport.cz

Ať zůstane ve Spartě, ta mu dá mnohem víc V případě možné rozepře, byť dle vyjádření zainteresovaných nepravděpodobné, by se v první řadě mělo vzít do úvahy, co je pro Adama Hložka s ohledem na jeho fotbalový růst nejlepší. A tím je dle mého setrvání ve Spartě a ignorace EURO U17. Na finálovém turnaji by se jistě naučil umění vést tým a zvládat tlak prvotřídní hvězdy, což také není málo, ale konfrontace s nejvyšší tuzemskou kvalitou v nadstavbové části mu prospěje mnohem víc. Hložek je na dospělý fotbal evidentně připravený, ve Spartě si výbornými výkony řekl o stabilní pozici v sestavě. Ať tedy hraje na nejvyšší možné úrovni a vstřebává prožitky a zkušenosti. Pokud by odjel na turnaj, vypadne i z kvalitního tréninkového procesu, jelikož turnajový režim je jiný. Za mě je volba jasná. Dělejme to nejlepší pro správný rozvoj hráče.