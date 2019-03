První gól Yunise v lize: Pozvánka od repre Iráku? Kdo ví, ale snad to přijde | iSport.cz

Video k článku 720p 360p REKLAMA Zlín - Olomouc: Yunis patičkou překvapil všechny včetně Rakovana, 0:1 VŠECHNA VIDEA ZDE

Jak zápas hodnotíte?

„Odbojované vítězství, zejména první poločas. V prvních třiceti minutách měl Zlín tlak, ze kterého jsme se nemohli dostat. Výborně nás naštěstí podržel Miloš Buchta, který chytil stoprocentní gól. Pak jsme dali na 1:0, trošku to z nás spadlo a už jsme hráli naši hru.“

Branka se vám povedla, co?

„Jo, hodně jsme v týdnu cvičili náběhy na první tyč. V minulých zápasech mi to trenér vyčítal, že jsem tam kolikrát nebyl. Tak doufám, že dneska bude spokojený.“

Zakončení patou bylo úmyslné, nebo to bylo spíš tím, že jste centr přeběhl?

„Ne, zakončoval jsem to záměrně, jsem rád, že to takhle dopadlo. Je to první gól v první lize, čekal jsem na něj docela dlouho. Jsem rád, že to konečně přišlo a přispěju do kasy.“

I na podzim se vám proti Zlínu v poháru dařilo, tak že by oblíbený soupeř?

„Ajo, vidíte, máte pravdu. Dá se říct, že mi asi Zlín vyhovuje.“ (usmívá se)

Ve druhém poločase už to z vaší strany bylo lepší?

„Druhá půle, to byl fotbal nahoru dolů. Zlín mohl srovnat na 1:1, my jsme tam také měli šance. Dneska ale klobouk dolů, byl to týmový výkon, myslím, že tři body jsme si zasloužili tou bojovností.“

A najednou jste tři body od šesté Mladé Boleslavi. Vnímáte to?

„Jdeme zápas od zápasu. Samozřejmě jsme věděli, že nás tohle utkání může posunout nahoru. Zase na druhou stranu, pokud bychom prohráli, tak zase můžeme spadnout ke spodku. Takže jsem rád, že jsme to zvládli a máme teď trošku více klidu na práci. Určitě se pokusíme do první šestky posunout, ale ještě nás čeká ve středu pohár na Bohemce, pokusíme se uspět také tam. Pak máme doma Karvinou, to jsou zápasy, které bychom měli zvládat.“

Bral jste základní sestavu i jako osobní výzvu? Protože moc šancí za Martinem Nešporem nedostáváte.

„Samozřejmě když dostanu šanci, tak se snažím odehrát maximum. Ten gól už je jenom třešnička na dortu. S Pavlem Dvořákem si sedíme, hráli jsme spolu i za juniorku, rozumíme si. Nebylo to zlé.“

A třeba jste si řekl konečně o reprezentační pozvánku Iráku...

„Kdo ví, možná nějaké ohlasy odtamtud přijdou. Zatím ale není nic nového, je to furt otevřené, nikdo se mi ještě neozval. Doufám, že v budoucnu to přijde. Kdyby mě pozvali, tak by se občanství vyřešilo během tří dnů.“

V čem je jarní Sigma lepší oproti podzimu?

„Na jaře do zápasů dáváme více srdíčka. Je tam bojovnost a od toho se to potom odvíjí. Také jsme zlepšili defenzivu, obranu jsme zpevnili příchodem Víti Beneše. Dneska se sice zranil, ale skvěle ho zastoupil Jan Štěrba. Nastoupil do rozjetého zápasu a s přehledem to zvládl.“

