Hrdina Liberce Nguyen: Gól mezi ušima. Nejlehčí situace, štve mě to | iSport.cz

Domácí série Slavie skončila: Mohlo to být 5:1, podržel je gólman, litoval Bořil

Kdy jste si naposledy zachytal podobně?

„Přemýšlím… Možná to bylo zrovna proti Slavii. U nás na podzim.“

Slávisté říkali, že z vás udělali gólmana kola, váš výkon hodně chválili. Jak se to poslouchá?

„Pro nás je hlavně důležité, že si odvážíme bod. Nezáleží na tom, jestli budu v sestavě kola.“

Který zákrok by nejtěžší?

„Hušbauerova střela, která šla zpoza vápna. Přede mnou ještě přeběhl Škoda a balon jsem viděl až na poslední chvíli. Naštěstí se mi ho podařilo dostat ven.“

S inkasovaným gólem jste asi moc dělat nemohl.

„Ten mě naopak štve nejvíc. Řekl bych, že to byla nejlehčí situace. Míč šel těsně nade mnou, ale já nestihl dát ruce nahoru. Smolnej gól mezi ušima.

Co vám pomohlo dostat se do zápasu?

„Nejdůležitější zákrok byl po dvaceti minutách proti střele Kúdely zpoza vápna. Šla sice doprostřed, ale byla to první situace, kdy jsem si pořádně sáhnul na balon.“

Jak těžké bylo na konci odolat tlaku Slavie?

„Slavia ho tady má vždycky. Hraje doma, skvělí fanoušci ji ženou dopředu. Bylo to těžké. Měli i hodně centrů ze strany, všechno obtížné situace. Ale není to jen o mně, kluci to dobře odbránili. Třeba Fuky (Fukala) hrál první zápas v základu a uskákal to skvěle. Klobouk dolů.“

V nastavení Stoch ještě zahrával nebezpečnou standardku. Jak se brankář v takové chvíli cítí s bouřícím kotlem Slavie v zádech?

„Nesmíte vnímat čas. Nezáleží na tom, jestli je první nebo poslední vteřina. Jenom jsem se soustředil na balon. Někteří hráči tam přeběhli, vlastně ani nevím, kdo nakonec kopal.“

Byl to váš nejlepší výkon v sezoně?

(usměje se) „Asi jo.“

Slavia - Liberec: Zase skvělý Nguyen. Chytil i krásnou Stochovu ránu po kuriózním signálu