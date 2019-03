Tregler: Nejhorší výkon na jaře, takhle se nehraje o udržení | iSport.cz

Neodehráli jste nejvydařenější zápas, že?

„Byl to asi náš nejhorší výkon na jaře. Hráli jsme špatně už od začátku a všude jsme byli pozdě. Často jsme faulovali, soupeř zahrával velké množství standardek, které má nebezpečné. Inkasované góly byly laciné. Prohráli jsme si to sami, takto se o záchranu nehraje...“

Přesto, přinesl nový trenér Roman Nádvorník oživení?

„Příprava probíhala prakticky stejně jako za trenéra Josefa Csaplára. Během reprezentační přestávky jsme něco naběhali a tento týden jsme se soustředili spíš na taktické prvky. Nebylo to nijak extrémní.“

Chce se nový trenér prezentovat jiným stylem hry?

„Chce hrát víc ze zajištěné obrany. Pod trenérem Csaplárem jsme hráli hodně otevřeně. To je asi největší systémová změna.“

Do první velké šance jste se dostali už v 10. minutě. Filip Hlúpik ale svůj únik neproměnil.

„Ano, byl to jeden ze zlomů duelu. Mohli jsme vést 1:0 a místo toho jsme během několika málo minut prohrávali. Kdybychom se prosadili, mohlo to být úplně jiné utkání.“

Sólo Vladimíra Jovoviče asi šlo zastavit, že?

„Je to tak. Vše začalo u mě, když jsem proti němu vystupoval. Jovovič mě obhodil a za mnou vznikla díra, do které si pak navedl míč. V tu chvíli měl přijít taktický faul. Určitě se nemusel i s míčem dostat až k bráně a pak z té situace ještě vytěžit gól.“

Co penalta?

„No, to je další věc. Uděláme soupeři penaltu z jeho autu… Rozehrávali ho někde od rohového praporku, nepohlídáme si hráče a Jablonec dostane s klidem míč do vápna… Penalta to jinak byla, to jsme viděli asi všichni.“

Rozhodčí řešili následně ofsajd Jovoviče?

„Ano, zakončující hráč byl v ofsajdu, ale faul přišel ještě předtím. Sudí řešili, jestli písknout ofsajd, nebo penaltu.“

Stihli jste se vůbec nějak rozloučit s trenérem Josefem Csaplárem?

„Ano, stihli. Den po oznámení jeho odvolání jsme s ním všichni mluvili, ale to bylo vše.“

