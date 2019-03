Trávník: Penalta? Po ofsajdu musela přijít. Koleno už je v pořádku | iSport.cz

Jak vypadala vaším pohledem penaltová situace před přestávkou?

„Musím se přiznat, tušil jsem, že se rozhodčí ještě půjde poradit s pomezním a nakonec Vladimiru Jovovičovi odpíská ofsajd. V tom případě už pak mohla být jen penalta. Věřil jsem si a trefil jsem to přesně tam, kam jsem chtěl. Ideální situace.“

Byl jste na pokutový kop určený, nebo je vás v kádru stanovených víc?

„Máme v kádru určených hráčů víc. Nicméně všechny tři penalty, které jsem v sezoně kopal, jsem proměnil, takže jsem si věřil.“

Co jste říkal na Jovovičovo sólo předcházející prvnímu gólu?

„Vedení balonu má dobré. Ukazoval podobné věci i dřív, ale teď se mu to povedlo náramně. Vůbec mě to nepřekvapilo.“

Nebál jste se, že by se do situace mohl zamotat?

„I to se občas povede (směje se). Ale že bych se nějak bál, to určitě ne.“

Jak to s vámi vypadá po fyzické stránce? Začátek jara byl pro vás kvůli zranění kolene pořádně krušný.

„Fyzicky už jsem na tom celkem dobře. Reprezentační přestávka mi hodně pomohla, protože jsem tu mohl zůstat a dotrénovat manko. V zápase jsem se cítil určitě líp než posledně. Doufám, že fyzička půjde jen a jen nahoru. Ale před pauzou to opravdu nebylo vůbec ono, neměl jsem pořádně natrénováno a koleno jsem vždy po zápase ještě nějakou dobu cítil. Trochu jsem se trápil, teď už je to ale v pořádku.“

Proti Příbrami se vám daří, ve dvou zápasech jste jí vstřelil čtyři góly. Je vaším oblíbeným soupeřem?

„Doufám, že se zachrání a udrží se v lize (směje se). Snad mi to proti Příbrami bude padat i dál. Každopádně úplná pohoda to tentokrát určitě nebyla. Soupeř nebyl nijak odevzdaný. Měli jsme i štěstí, když Filip Hlúpik neproměnil ještě za stavu 0:0 velkou šanci.“

Díky třem bodům jste se vzdálili pronásledovatelům. Před derby určitě klíčové pojištění místa v tabulce, že?

„Přesně tak. Věděli jsme, jak hráli v sobotu naši soupeři. Odpoutali jsme se od týmů, které jsou pod námi a ještě jsme se přiblížili Spartě. Teď už máme ve svých rukách, abychom skončili v tabulce co nejvýš.“

Jak se těšíte na derby?

„Určitě se těším, ale spíš jako na kterýkoliv jiný zápas. V regionu se samozřejmě vzájemné duely s Libercem berou jako derby, ale já to vnímám jako kterýkoliv jiný zápas.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 12. Jovović, 43. Trávník, 49. Doležal Hosté: Sestavy Domácí: V. Hrubý – Holeš, V. Kubista, Břečka, Sobol – Hübschman (C) – Jovović (74. Fábry), Trávník, Považanec (65. Kratochvíl), Vatajelu – Doležal (80. Chramosta). Hosté: Kočí – Nový, Chaluš, Kingue, T. Jablonský – Hlúpik (46. Keita), Soldát (46. Polidar), Tregler, Voltr (72. Vůch) – Matoušek – Fantiš (C). Náhradníci Domácí: Hanuš, Pilík, Kratochvíl, Acosta, Fábry, Peřina, Chramosta Hosté: Švenger, Polidar, Průcha, Skácel, Vůch, Kodr, Keita Karty Hosté: Nový, Matoušek Rozhodčí Pechanec – Vaňkát, Vodrážka Stadion Stadion Střelnice, Jablonec nad Nisou Návštěva 2 406 diváků

