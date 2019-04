Eden? Ne, peklo! Straka mluví o angažmá ve Slavii i o její současné síle | iSport.cz

Karvinou jste přišel zachránit v elitní soutěži, jak do toho zapadá čtvrtfinále Poháru?

„Buďte realista, já jsem totální realista. Sami dobře víme, proti komu hrajeme. Pro mě to je vítaná záležitost, úžasná věc, že hrajeme pohár proti Slavii. Nesmíte zapomenout, že Slavia má takový mančaft, že když postaví dvě jedenáctky, tak skoro není žádný rozdíl.“

Ve Slavii jste působil v sezoně 2011/12 a byl jste pod velkým tlakem fanoušků. Co to teď ve vás vyvolává, když tam jedete s Karvinou?

„Řekl bych to takhle, je to stejné, jako když jedete na obě pražská S. Slavia je náš momentálně nejlepší tým, ukázala ve všech směrech, jakou má kvalitu. V evropských pohárech si dokázala poradit se skvělými týmy a dokazuje to i v lize. Pro kluky je to obrovská šance, třeba se i zviditelnit. Zároveň je to obrovská výzva. Ukázat, že taky máme kluky, kteří jsou schopni hrát dobrý fotbal. Všichni se na to těšíme. Slavia ukazuje, kdo je u nás nejlepší.“

A osobně to vnímáte jak?

„Nechci mluvit o tom, co bylo. Vracet se k tomu příběhu. Slavia Praha, to je za mnou. Jsem trenér Karviné a jedu tam jako na jakýkoliv jiný zápas. I když jet na Spartu, to asi bude něco jiného, protože tam jsem doma.“

Byla to tehdy chyba, vzít Slavii?

„Podívejte se, jdete za prací. Tečka. To byl tenkrát můj džob. Nic víc, nic míň. Nechci se