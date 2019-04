Matějovský a spol. stačí mladíkům. Jak se veteráni přizpůsobili lize? | iSport.cz

Polosmrt, tedy konec profesionální kariéry, zahání do kouta. Mladoboleslavský záložník Marek Matějovský i v sedmatřiceti válí, což naposledy okusila Sparta. Ukázkově tak připomněl kouzlo ligových veteránů, jimž věkově vévodí opavský špílmachr Pavel Zavadil (40). „Fotbal se posouvá do atletična, musíte na sobě makat,“ ví dobře Matějovský. V iSport Premium si přečtěte analýzu výkonů zkušených hráčů a projděte, jak si vedlo všech 18 hráčů starších 35 let, kteří zasáhli do probíhajícího ročníku FORTUNA:LIGY.