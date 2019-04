Slavia má čtyři anglické týdny v řadě. Pro trenéry to je záhul, říká Cipro | iSport.cz

Závěr téhle sezony bude mít v Praze grády, vyplní ho totiž mimo jiné tři derby mezi Slavií a Spartou. Ke dvěma střetům v lize (v základní části a nadstavbě) včera přibyla bitva o postup do finále MOL Cupu.

„Tři soutěže a tři derby se Spartou. Následující týdny nám všem – hráčům, fanouškům i vedení klubu – dávají možnost ukázat, že jsme schopní zvládnout roli velkého klubu a lídra našeho fotbalu. Věřím, že obstojíme všichni se ctí,“ vyťukal na Twitter Jaroslav Tvrdík, předseda představenstva Slavie.

„Sešívaní“ po reprezentační přestávce remizovali v lize s Libercem a pak ve čtvrtfinále domácího poháru vyřídili Karvinou. A víkendové duely v nejvyšší soutěži budou i nadále prokládat v týdnu atraktivními řežbami v pohárech, nejdříve se dvakrát popasují ve čtvrtfinále Evropské ligy s Chelsea, pak je čeká již zmíněné pohárové derby se Spartou.

Nahuštěný program červenobílou partu nestraší. „Máme silný a vyrovnaný kádr. Přesně proto jsme ho takhle stavěli,“ reagoval Jiří Bílek, člen představenstva a ještě donedávna slávistický kapitán.

Těžké zápasy nás posouvají, říká Kúdela

„Víme, proč to tak je. Jsme rádi, že si poháry můžeme zahrát, v těchto zápasech se posouváte mentálně a celkově ve fotbalovém životě. Proto to hrajete,“ svěřil se obránce červenobílých Ondřej Kúdela.

Na jaře patří k nejvytíženějším hráčům souboru Jindřicha Trpišovského. „Musíme využít každou chvíli k regeneraci. Je potřeba dodržovat dobrou stravu, mít dostatečný odpočinek. Pro mě je hodně důležitý i dobrý spánek,“ poodkryl Kúdela, který stejně jako řada dalších jeho spoluhráčů absolvoval i nedávný reprezentační sraz a zahrál si proti Brazílii.

Slavia se může v rychlém sledu opřít o silný a početný kádr. Kouč Trpišovský zatím umně rotuje sestavou, zátěž mezi hráče rozkládá a skladbou sestavy reaguje na aktuálního soupeře. Například v lize hodně sází na Josefa Hušbauera, kde vyniká jeho šikovnost, chytrost a přesná přihrávka, ale v Evropské lize mu prostoru kvůli menší rychlosti a obratnosti už moc nedopřává. V odvetě v Genku nebo v dvojzápase se Sevillou vsadil na dravost Ibrahima Traorého, Alexe Krále či Lukáše Masopusta.

Trpišovský může při sestavování základní jedenáctky dbát i na další okolnosti. Například proti Liberci mohl s lehkou hlavou nechat odpočívat Michaela Ngadeua, jenž se vrátil pozdě z reprezentačního srazu Kamerunu. Nebo nechal na lavičce Krále a nasadil Traorého, jenž se na rozdíl od mladého vlasatého spoluhráče celou reprezentační přestávku připravoval v Edenu a konkrétní úkoly na Slovan mohl daleko lépe vstřebat. Slávistický kouč má hodně možností.

Je to náročné, ale hráči jsou rádi, tvrdí Cipro

V podobné situaci jako Jindřich Trpišovský už byl také bývalý kouč Pražanů František Cipro. Když Slavia jela na jaře 1996 svou památnou jízdu, kupily se týmu ligové zápasy, Pohár UEFA i domácí pohár. První soutěž vyhrála, ve druhé došla do semifinále, ve třetí ji ve čtvrtfinále zastavila Sparta.

Na začátku trochu banálně: musí se podle vás v tak nabitém programu rotovat, nebo se dá jet pořád se stejnými hráči?

„Dá se jet furt. Já třeba moc nerotoval, ani jsem nechtěl, pořád jsem měl těch svých třináct hráčů, a těm jsem věřil. A oni to cítili a vraceli mi to. Má to ale jeden háček…“



Vyhýbat se zraněním.

„Jistě. Možná nějaké drobné šrámy tehdy byly, ale měli jsme kliku, těžší věci nás obcházely.“



Dnešní Slavia naopak hustě rotuje sestavou, asi může, že?

„Slavia má široký kádr a hlavně kvalitní. Ono se řekne široký, ale někdy u třináctého, čtrnáctého hráče už kvalita padá. Tady jsou si ale hráči rovni, někdy je to dokonce ještě lepší, když to trenér Trpišovský protočí. V tom má tenhle tým obrovskou výhodu.“



Jak takhle nabitý program prožívají trenéři?

„Pro trenéry je to vždycky záhul, jde o psychiku, jak poskládat tým na konkrétního soupeře. Ale co se týče hráčů, moje zkušenosti jsou, že to vítali.“



Rádi hráli.

„Přesně tak. A když šlo o atraktivní utkání, vyloženě se těšili. Každý vám řekne, že je lepší hrát než trénovat, a tak dál. Že by hráči trpěli na nějakou velkou únavu, když jde o Chelsea, derby, to problém není.“



Všímáte si, že například Josef Hušbauer dostává v zápasech evropských pohárů méně prostoru, na jeho místo si v nich stoupá především Ibrahim Traoré?

„Tohle je věc trenérů, jak řeší typologii hráčů. Obecně platí, že Hušbauer je na naši ligu hodně nadstandardní hráč, pro Evropu už to typologicky ale není to pravé ořechové.“