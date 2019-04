Hašek: Začínáme mít sílu, ale je pozdě. Bohemians se smiřují s bojem o záchranu | iSport.cz

Doběhl vás náročný program?

„Hráli jsme třetí zápas během osmi dnů, a přestože jsme velmi dobře trénovaný tým, nejsme na tenhle rytmus zvyklí. Abyste nahuštěný program zvládali, jsou potřeba dvě věci: být dobře trénovaní a mít ten rytmus zažitý.“

Druhou podmínku váš tým nesplňuje.

„Z vlastní zkušenosti můžu říct, že nejhůř jsem se cítil v prvním nebo druhém anglickém týdnu. Jakmile jsem na to najel, přišlo mi, že v tom rytmu můžu hrát třeba celý podzim. Proti Boleslavi na nás bylo vidět, že to v prvním poločase pohybově nebylo tak dobré jako v Plzni a proti Olomouci, takže naše hra neměla takovou šťávu a nebyli jsme tolik nebezpeční směrem dopředu, i když jsme se snažili.“

Proto první poločas patřil spíš Boleslavi?

„Přesně tak, soupeř měl v první půli víc šancí. Pro nás bylo dobře, že jsme vzadu uhráli nulu a mohli si o poločase něco říct. Pověděl jsem hráčům, že dneska bude víc než jindy záležet na jejich morálně volních vlastnostech: i přestože to nejde, tak aby to rozběhali. A že se jim v druhé půli bude běhat líp než v první.“

Není to trochu protimluv?

„Není: když máš natrénováno, síly ti nedocházejí. V tomhle zápase se to potvrdilo. Ve druhé půli jsme se rozjeli do vysokých obrátek, po chladném vstupu do poločasu jsme postupně roztočili kola. Pomohlo střídání Kamila Vacka, který naši hru oživil a zaktivnil, po zbytek zápasu jsme byli lepším týmem.“

SESTŘIH: Bohemians - Mladá Boleslav 0:0. Klokanům výrazná převaha ve druhém poločase gól nepřinesla Video patří k placenému obsahu Kupte si předplatné a sledujte sestřihy zápasů exkluzivně v průběhu přenosu. Vybrat předplatné Už mám předplatné přihlásit se Podmínky předplatného Neplatícím uživatelům se videa zpřístupní následující den.

Přesto jste nedali gól a po remíze zůstáváte na barážové pozici.

„Byla vidět velká snaha celého týmu jít za gólem a příležitostí bylo dostatek na to, abychom vyhráli aspoň 1:0. Boleslav už ve druhé půli neměla vůbec nic a soustředila se na remízu. Celkově mám z našeho výkonu dobrý dojem, ve druhém poločase stoupla i kvalita hry: měli jsme spoustu útočných akcí a míčů do šestnáctky. Chyběl jen gól, což je ve fotbale hodně důležité. Zase jsme doma ztratili a neprolomili sérii, která se s námi vleče od začátku sezony. Za dva týdny budeme mít další příležitost a mezitím máme možnost uhrát body venku, což se nám daří lépe než doma.“

Už se smiřujete s tím, že se budete po třicátém kole potit ve skupině o záchranu?

„Chtěli jsme plus minus obhájit loňské sedmé místo, což už je v oblasti teorie. Prostřední skupina, kam jsme chtěli, nás nejspíš mine. Naším nynějším cílem je nasbírat co nejvíc bodů ve zbytku základní části, abychom mohli odehrát nadstavbu v co největším klidu. Aby naše výkony nebyly ovlivněné stresem z toho, že máme málo bodů.“

Posiluje vás před závěrečnou fází sezony, že se vám skoro vyprázdnila marodka, která Bohemians brzdila celou sezonu?

„Ano, jsme ve fázi konsolidace. Dneska jsem na tribunu poslal šest lidí plus zraněného záložníka Švece. Myslím, že už je to na naší hře vidět – ve srovnání s obdobím, kdy jsme dělali v sestavě hodně změn a měli dost zraněných. Sami pro sebe jsme byli nečitelní, zato teď jsme si zvykli na nové rozestavení a začínáme mít tvář a sílu. Problém je, že je pozdě. Bodový deficit je příliš velký na to, aby to stačilo na prostřední skupinu.“

Bohemians - Mladá Boleslav: Skrumáž před Šedou gól opět nepřinesla 720p 360p REKLAMA

Bohemians - Mladá Boleslav: Vodhánělova rána se prolétla nad břevnem 720p 360p REKLAMA

Bohemians - Mladá Boleslav: Jugas na poslední chvíli zabránil gólu 720p 360p REKLAMA