Hovorka se vrátil do Liberce remízou: Vzpomínky hlavou problesknou | iSport.cz

Už je to nějaká doba od vašeho odchodu, že?

„Je to tak. Do Sparty, která na mě měla předkupní právo, jsem odešel po operaci kolene tak tři roky zpátky.“

Vzpomínáte ještě na angažmá v Liberci?

„Vzpomíná se mi na dobu ve Slovanu hrozně hezky. Jsem šťastný za lidi, které jsem v Liberci potkal. Byla to moje nejlepší zkušenost. Dělalo mi trochu problém, abych dal hlavu dohromady a koncentroval se na zápas, ale myslím, že nám to vzadu docela šlo. Škoda, že jsme si nevytvořili na druhé straně gólové příležitosti.“

O motivaci jste tedy měl rozhodně postaráno.

„Vzpomínky vám hlavou proběhnou a obzvlášť, když přijdete na stadion, kde jste začal pořádně hrát... Ale na druhou stranu mám rád, když lidi na stadion přijdou a vytvoří dobrou atmosféru. Pro hráče i samotné diváky je zážitek větší. Jen je škoda, že jsme nedali gól, aby byl zápas po všech směrech živější.“

Je remíza spravedlivá?

„Do utkání jsme šli s tím, že chceme vyhrát. Když vezmeme hodnocení s pokorou, šlo spíš o remizový zápas. Nic moc jsme si nevytvořili… Na konci jsme pozičně měli na to, abychom se dostali do vyložené šance, zase ale můžeme být také rádi, že jsme nedostali gól z liberecké standardky.“

Čekali jste od Slovanu podobný výkon?

„Věděli jsme, že se na nás Liberec dobře připraví stejně jako my. Hrají náročným, běhavým stylem fotbalu. V bojovnosti jsme se jim museli vyrovnat a pak přidat ještě něco navíc.“

Zdálo se, jako kdyby se Slovan úplně ke své důrazné hře nedostal.

„To si nemyslím, jsem okopaný dost (směje se). Možná vypadalo, že jsme měli zápas pod kontrolou, ale většinou rozhodne v podobných utkáních jeden prohraný souboj.“

Jak vidíte situaci v tabulce?

„Bude důležité bodovat, musíme se dostat do nadstavby o titul. Chceme navázat na bodovou šňůru, kterou aktuálně máme. Nechci nic zakřiknout, ale vypadá to dobře. I tak jdeme zápas od zápasu, trochu nás trápí koncovka. Na podzim do soupeřovy branky padalo všechno, teď je to spíš naopak.“

