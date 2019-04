Potlesk pro zachránkyně! Baník ocenil pohotovou reakci při kolapsu | iSport.cz

Nedělní duel 27. kola FORTUNA:LIGY mezi Baníkem a Teplicemi (3:1) začal slavnostně. Před nastoupenými týmy a takřka jedenácti tisícovkami fanoušků klub poděkoval za pohotovou reakci při kolapsu spíkra baníkovského kotle. Martin Rak, obchodní ředitel Baníku Ostrava, osobně poděkoval Haně Strakové, Michaele Kontrikové, Ivo Jelšíkovi a Martinovi Havlíkovi za pohotovu reakci.

Když spíkr kotle upadl po březnovém duelu s Boleslaví nečekaně do komatu a bezvládně ležel pod tribunou, začaly právě Kontriková a Straková s jeho oživováním. Přidali se postupně i další, pomocí defibrilátoru se ho nakonec povedlo probrat a při vědomí odvézt do nemocnice na vyšetření. Hrnek, jak se spíkrovi, který byl i u mistrovské sezony 2003/04, přezdívá, je v pořádku. I on zachráncům za pohotovou reakci děkoval.

Ocenění sklidili bouřlivý potlesk a ovace i od fanoušků. Symbolicky jako by pak pomohli „oživit“ i ostravský Baník. Proti Teplicím odehrál zatím suverénně nejlepší zápas jarní části.

SESTŘIH: Baník - Teplice 3:1. Domácí rozhodli do poločasu, blýskl se Kuzmanovič 720p 360p REKLAMA

Baník - Teplice: Diop pohotově zužitkoval Jiráskův centr a zvyšuje vedení domácích, 3:1 720p 360p REKLAMA

Baník - Teplice: Pohotový Hora to uklidil k tyči, 2:1 720p 360p REKLAMA

Baník - Teplice: Kuzmanovič se objevil za hostující obranou a v klidu překonal Grigara, 2:0 720p 360p REKLAMA