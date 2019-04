Zpráva Slavie o hospodaření: Za hráče minus 366 milionů, za Evropu plus 266 | iSport.cz

Řádná valná hromada proběhla 8. dubna, poprvé pod majoritním akcionářem CITIC Group, který dokončil převzetí majoritního podílu ve Slavii 31. března.

„V uplynulém období byly činěny kroky k vybudování silného a konkurenceschopného hráčského kádru, schopného pravidelně bojovat o účast v základní skupině Ligy mistrů UEFA. Oprávněnost těchto kroků potvrzuje i aktuální úspěšné působení klubu ve FORTUNA:LIZE, MOL Cupu i v Evropské lize UEFA,“ píše se v tiskové zprávě.

A teď k číslům. Slavia přiznává ztrátu za účetní období 1. července 2017 až 30. června 2018 ve výši 366,4 milionů korun, v níž se odráží „razantní posilování hráčského kádru a dočasné pozastavení prodeje hráčů ze základního kádru A-týmu,“ jak doslova uvádí zpráva.

„Správnost strategie klubu potvrzuje mimo jiné i fakt, že v aktuální sezoně neustále rostou příjmy klubu plynoucí z účasti v evropských soutěžích, které k dnešnímu dni dosáhly 266 milionů korun,“ vysvětluje dál Slavia zároveň i solidní výdělek.

Do období mezi červencem 2017 a červnem 2018 ovšem spadají i příchody Halila Altintopa, Ruslana Rotaně a Dannyho, kteří už v týmu nejsou, za léto 2017 se výrazně vyplatil jen příchod Miroslava Stocha, a pak až Ondřeje Koláře a Ondřeje Kúdely z ledna 2018, pod které už se podepsalo nové sportovní vedení v čele s Janem Nezmarem.

Ztrátu 366 milionů korun, tedy za minulou sezonu, by měly umenšovat i příjmy z předchozího účetního období, tedy z 1. července 2016 až 30. června 2017.

„Celkový příjem klubu z prodejů hráčů již přesáhl hranici 250 milionů Kč. Významná část těchto prostředků bude prezentována v bilancích následujícího účetního období (za hráče: A. Barák, J. Mihalík, J. Pavlenka a další),“ psalo se v předchozí výroční zprávě.

Do kapitoly „Výnosy z běžné činnosti“ pod období do 30. 6. 2017 klub započítal v položce „Prodej a hostování hráčů“ částku plus 55 906 000 korun.

Kromě zmíněných Baráka, Pavlenky a Mihalíka patřil k významným odchodům i Michael Lüftner do FC Kodaň, který s dánským mistrem podepsal smlouvu už během sezony 2016/2017, ale přestoupil až 1. 7. 2017.

