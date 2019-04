Jarošík vzpomíná na Chelsea: hovory s Abramovičem, Essien se mu omlouval | iSport.cz

Už ve čtvrtek přivítá Slavia v prvním čtvrtfinále Evropské ligy Chelsea. Jedním ze tří českých hráčů, kteří za slavný anglický klub nastoupili v soutěžních zápasech, byl v roce 2005 Jiří Jarošík. V Chelsea pobyl osm měsíců. Jaké byly?

Do Chelsea jste přicházel v době jejího rozmachu. Co jste si pomyslel, když jste se dozvěděl, že o vás stojí takový klub?

„Byl jsem samozřejmě rád jako asi každý jiný v takové situaci. Řešil jsem ještě jednu nabídku z Anglie, ale když přišla Chelsea, nebylo se moc o čem bavit. První přestup jsem udělal do Ruska, to fotbalové srdíčko nebylo úplně nadšené. Zájem Chelsea jsem bral jako odměnu za celou svou dosavadní práci.“

Zmínil jste ještě nabídku z Anglie, ta byla z Evertonu, že? Prý jste se byl i v Liverpoolu na Goodison Park podívat. To už jste sondoval případně nové prostředí?

„Ano, byl to Everton, ale byl jsem se tam podívat soukromě, nikdo mě tam nezval. Byl jsem nějak zraněný, nehrál jsem, tak jsem se tam jel podívat. Nic víc.“

Nebál jste se konkurence, která v té době v Chelsea ohromně rostla?

„Měl jsem za sebou dva povedené roky v Rusku, navíc s Chelsea jsem se předtím potkal v Lize mistrů. Hráli jsme proti nim a věřil jsem si, že bych se tam mohl prosadit. Když má člověk na stole takovouhle nabídku, na nic okolo moc nekouká. Nebylo jednoduché vstupovat v Anglii do rozjeté sezony, ale s tím jsem musel počítat. V létě by třeba ta nabídka už nepřišla. Šel jsem do toho. Jak jste říkal v úvodu, Chelsea byla v rozmachu, takováhle éra tam asi jen tak zase nebude.“

Co vás po příchodu nejvíc ohromilo? Z čeho jste poznal, že je to velkoklub se vším všudy?

„Už jen třeba z toho, že jsem všechny kluky znal. To byl veliký rozdíl oproti tomu, když jsem šel do Ruska nebo pak do Španělska a Skotska, tam jsem neznal prakticky nikoho. Tady byla světová jména. A pak samozřejmě – fotbal, zájem médií a fanoušků po celém světě, to všechno je v Chelsea super.“

Nebyl jste nervózní, když jste šel poprvé do kabiny mezi Drogbu, Terryho, Lamparda a další?

„Už ani přesně nevím, jak to probíhalo. Myslím, že Čechíno (Petr Čech) mě vzal do kabiny a představili jsme se, nic výjimečného. Navíc oni byli zvyklí, že tam pořád chodí někdo nový, že se to hodně točí.“

Prý jste ani neřešil, jaký rozdíl v platu je mezi vámi.

„To se asi ani nedalo řešit. Podmínky jsem vůbec nevěděl. Až když jsme letěli s manažerem do Londýna, říkal mi, že se s Chelsea nějak domluvíme. To byl celý rozhovor k financím.