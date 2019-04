LIGA NARUBY: „Bóóóžoooo!“ Zvučný hlas Petra Rady nepotřebuje Odezřeno | iSport.cz

Technické finty, patičky, parádičky… fotbalisté se ve 27. kole FORTUNA:LIGY činili na české poměry až nevídaně. A co teprve kdyby padly góly po střelách Sýkory a Trávníka – to by bylo lahůdek! V novém díle pořadu Liga naruby ale dojde i na zvučný hlas Petra Rady, který se nesl stadionem U Nisy. Po delší době také hlásíme nakopnutý banner a poprvé rozhodcovskou pusu. Podívejte se na fotbal z nadhledu, je tu nová Liga naruby!