Hašek: Až začne Reiter dávat góly, prodáme ho za 100 milionů | iSport.cz

Utkání mělo divoký závěr se šťastným koncem pro Bohemians. Souhlasíte?

„Za nerozhodného stavu jsem se musel vyrovnat s tím, jak je možné, že po takovém průběhu, je zápas 1:1. Když už se zdálo, že jsem to přijal a moje mysl se s tím vyrovnala, tak se blížil konec zápasu. Nicméně jsme si řekli, že s tím ještě něco zkusíme provést, zkusíme vstřelit gól. Poslali jsme do hry Kubu Nečase a ani ne po dvou minutách po nádherné akci jsme dali gól. Bráním se tomu, aby se ve fotbale používalo slovo zasloužený, ale v tomto případě jej použít musím. Tu branku jsme si zasloužili. Byli jsme lepším týmem, a aby měl fotbal aspoň trochu logiky, tak jsme vyhrát museli.“

Šel Nečas na hřiště s nějakými speciálními pokyny, nebo jste mu nic neříkal?

„Já koučoval a najednou jsem si všiml, že už je svlečený. Tak jsem mu jen řekl, že tam jde. On se ptal, zda má hrát zleva, nebo zprava. Řekl jsem, že je mi to jedno, ať se s Tondou Vaníčkem dohodnou. Naše křídla se totiž mohou prolínat, nevadí nám to. Kuba řekl, že jde doleva. A z levé strany vstřelil rozhodující gól.“

Jak vám během spalování jedné šance za druhou na střídačce bylo?

„No ve mně to vřelo. Co mám asi tak dělat. (směje se). Věříte, že přijde další šance. Pak zase další. Po zápase jsem mluvil s naším sportovním ředitelem panem Držmíškem a ten mi říkal, že dokonce za stavu 1:0 odešel, protože počítal s tím, že to skončí klasicky remízou. Protože když viděl, kolik jsme zahodili šancí, tak si myslel, že taková utkání nekončí dobře. Takže neviděl gól na 1:1 a ani ten na 2:1. Ale on si to ještě pustí. Po zápase většinou nespí a pouští si jej několikrát.“

V utkání byl hodně vidět Rudolf Reiter, ale brzdí ho slabá produktivita. Až začne šance proměňovat, bude to hráč pro větší klub než jsou Bohemians?

„Rudovy statistiky jsou dané. Nemá příliš vstřelených branek. Až je začne střílet, tak jeho výkon bude natolik komplexní, že pro nás bude ohromně těžké ho v Bohemce udržet. Ale to nevadí. My ho klidně za 100 milionů prodáme a pořídíme si za to jiné mladé hráče, které si znovu vypipláme. Takže zájemcům vzkazuju: Jestli chcete Rudu, za 100 milionů je volnej.“

Jakub Nečas mluvil o tom, že za starého herního formátu by Bohemka s největší pravděpodobností už byla v lize zachráněna… (skočí do řeči)

„A jeli bychom o víkendu slavit! Bohužel… Před sezonou jsem strašně chválil nový herní systém, takže teď rozhodně nebudu tvrdit něco jiného. V podstatě jsme nyní jedno z málo mužstev, pro které to na konci sezony znamená komplikaci a ne přínos.“

V tabulce balancujete na hraně skupiny o záchranu a té prostřední. Čím přesně motivujete hráče? Je to záchrana, nebo splnění cílů před sezonou?

„My jsme spíš na hraně baráže a záchrany. Prostřední skupina je pro nás, i když jsme to měli jako sezonní cíl, spíš v oblasti teorie. S tolika zraněními, která nás potkala, to bohužel nešlo zvládnout.“

Tým má však větší potenciál, že?

„A kluci to moc dobře ví a chtějí to všem kritikům v každém utkání předvést. Štve je, že mají tak málo bodů. Jsem rád, že v Teplicích se jim to povedlo a vyhráli. Nicméně si myslím, že v jarní části ligy ukazujeme svoji sílu. Vyhráli jsme ve Zlíně, v Karviné a nyní i po devíti letech v Teplicích. V Plzni jsme reálně mohli uvažovat o vítězství či remíze. Do toho jsme zvládli po 27 letech postoupit do semifinále poháru. Dá se najít spousta pozitiv. Bohužel nás trápí výsledky a vstřelené góly na domácím stadionu. Zatímco venku hrajeme slušné partie a góly dáváme, tak doma je to podobné, ale bez těch vstřelených branek. A jsem si jistý, že kdybychom byli v Ďolíčku silnější, tak tu nyní neřešíme, že jsme na hraně baráže.“

