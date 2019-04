SESTŘIH: Opava - Olomouc 2:1. Smola rozhodl o výhře v závěru | iSport.cz

Zápas řídila rozhodčí Jana Adámková, která jako hlavní sudí pískala první ligu podruhé v životě a poprvé od utkání 16. kola, v němž Olomouc doma podlehla Mladé Boleslavi 0:4. Před ní rozhodovala zápas v lize z žen jako hlavní pouze Dagmar Damková.

Po opatrném úvodu mohla jít do vedení Sigma. Svozil zhruba na polovině hřiště zkazil přihrávku na Žídka a Hanáci se vydali do rychlého brejku. Zahradníček pláchl kolem Jursy, ale s jeho střelou z ostrého úhlu si poradil Šrom. Krátce nato z dálky pálil Plšek, ale opavský gólman byl znovu připraven.

Poté udeřilo na opačné straně. Smola ve vápně sklepl míč pro Stáňu, jehož dělovku zblokovali hosté přímo k Jursovi, který placírkou poslal balon do levého horního růžku a Opava v 16. minutě vedla.

Pak domácí přežili kritický moment. Faltovu ránu vyrazil gólman Šrom před sebe, kde číhal Dvořák, ale ten pohotovou střelou napálil jen opavského brankáře.

V závěru první půle se Olomouc dočkala vyrovnání. Po Zahradníčkově rohu zůstal ve 44. minutě u pravé tyče úplně volný Plšek a zblízka placírkou bez problémů poslal míč do sítě.

V úvodu druhé půle se Slezané dožadovali penalty poté, co míč po střele od Jursy možná brnknul do Štěrbovy ruky. Sudí Adámková ale zůstala v klidu a Smolovi za protesty ukázala žlutou kartu.

Následně Schaffartzikův centr hlavou tečoval Smola, jenže těsně minul bránu. Pak Janetzký zpětnou přihrávkou oslovil Stáňu, který se hnal sám na Buchtu, jenže míč se mu zamotal a domácí záložník ani nezakončil. Vzápětí si na centr Zapalače naskočil domácí Janetzký a hlavičkoval do tyče.

Pak začali tlačit Hanáci. Z dálky to zkusil Falta, ale mířil nad. V 83. minutě se na opačné straně radovali Slezané. Zavadilovu technickou střelu z přímého kopu vyrazil Buchta do míst, kde byl připravený Smola, jenž protlačil balon do sítě. Nejlepší opavský střelec dal svůj devátý gól v ligové sezoně. V závěru už domácí Sigmu k ničemu nepustili.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 16. Jursa, 83. Smola Hosté: 44. Plšek Sestavy Domácí: Šrom – Simerský, Svozil, Žídek (C), Schaffartzik – Jursa, Zavadil – Stáňa (87. Rychlý), Janetzký (75. Juřena), Zapalač (80. Manzia) – Smola. Hosté: M. Buchta (C) – Jemelka, Sladký, Chvátal (88. Chytil), Štěrba – Falta (82. Lalkovič), Kalvach, Zahradníček, Plšek – P. Dvořák – Yunis (68. Nešpor). Náhradníci Domácí: Rychlý, Řezníček, Radić, Manzia, Juřena, Helebrand Hosté: Texl, Mandous, Polom, Chytil, Lalkovič, Nešpor Karty Domácí: Jursa, Smola, Žídek Hosté: Jemelka Rozhodčí Adámková – Podaný, Paták Stadion Stadion v Městských sadech, Opava Návštěva 2983 diváků

Klíčové momenty utkání:

