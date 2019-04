Trenéři v emocích. Straku bavilo choreo, Pivarníka kotel odvolával | iSport.cz

„Choreo? Úplně úžasné, po tom všem, co člověk prožil,“ děkoval Straka fanouškům Karviné za velký transparent v kotli. Byla na něm nakreslená straka a pod ní nápis: OKRADEME ŠEVCE. „Opravdu výborný nápad od našich kluků, kteří dávali choreo dohromady,“ bavil se Straka. „Těší mě to. A hlavně mě těší, že se tady pomalinku vrací fotbal do ochozů a lidé se mají proč vracet. Moc děkuju za choreo.“

Podporu z ochozů ocenil. Přestože přišlo jen 2114 diváků, Strakovi se atmosféra líbila. „Celkově si vážím toho, jak nás lidé povzbuzovali od prvního momentu. I ve chvílích, kdy nám to malinko drhlo, zejména v začátku druhého poločasu. Snažili se nás rozpumpovat. Vážím si toho.“

Zatímco Františka Straku bavilo vtipné choreo karvinského kotle s velkým obrázkem nakreslené „loupeživé“ straky, zlínský kouč Roman Pivarník musel kousat pokřiky vyžadující jeho odvolání. • Foto Květoslav Šimek (Sport)

Opačné emoce zažíval Roman Pivarník před zlínskou střídačkou. Jeho tým se znovu střelecky trápil, počtvrté za sebou prohrál s nulou. Po Liberci (0:1), Olomouci (0:2) a Spartě (0:2), nedali Zlínští gól ani na půdě předposlední Karviné. Od 76. minuty bylo ze zlínského kotle slyšet pokřik: „Pivarník ven!“ Přitom bylo skóre stále otevřené 1:0 a Lukáš Budínský chvíli před tím neproměnil penaltu. Trefil se do tyčky.

„Nepůsobí to nikdy dobře, s tím člověk nic neudělá,“ reagoval Pivarník na dotaz, co pokřiku na své odvolání říká. „Ozývalo se to už v prvním kole, co jsem přišel do Zlína. Vím, v jaké jsem situaci. Byl tady Michal Bílek, ale také tady byl Traore, byl tady Beauguel... Ti se podíleli na devadesáti procentech gólů. Tohle prostě nepřidá nikomu.“

Pokřiků na odvolání trenéra si všimnul i zlínský útočník Tomáš Poznar. Ten měl největší příležitosti, ale střelecké trápení neprolomil. Jednou jej nadvakrát ekvilibristicky vychytal Martin Berkovec, jednou minul.

„Pokřiky nechci vůbec komentovat,“ říkal Poznar. „Je to vždycky frustrace fanoušků, když jsou neuspokojivé výsledky. Zejména my hráči se musíme podívat na svoje výkony a zlepšit se. Dělat s tím něco trošku víc. Chceme. Není to tak, že tady přijedeme a řekneme si, že nic neuděláme. Chtěli jsme předvést dobrý výkon, ale nedáme šance, soupeř nás potrestá z první vážnější a pak už bohužel. Venku se takové šance musí proměňovat, tam byl kámen úrazu.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 2. Wágner, 81. Budínský Hosté: Sestavy Domácí: Berkovec – Krivák, Dreksa (C), Rundić, Záhumenský – Smrž, Budínský – Ba Loua (83. Letić), Lingr (89. Bukata), Guba (70. Čolić) – Wágner. Hosté: Rakovan – Matejov (82. Jakubov), Bačo (35. Železník), P. Buchta, Gajić, Bartošák – Li. Holík, Hlinka (66. Podio), Jiráček (C), Čanturišvili – Poznar. Náhradníci Domácí: Ciupa, Čolić, Faško, Galuška, Suchan, Letić, Bukata Hosté: Dostál, Železník, Vyhnal, Džafić, Podio, Jakubov, Slaměna Karty Domácí: Krivák Rozhodčí Matějček – Blažej, Hock Stadion Městský stadion Karviná, Karviná Návštěva 2 114 diváků

