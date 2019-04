Slavia - Sparta: Tohle se ještě nestalo, zní z komise sudích po derby. Franěk je zdrcený | iSport.cz

Slavia měla kopat dvě penalty, hlavní rozhodčí Karel Hrubeš a videosudí Pavel Franěk ji poškodili. „Jsme tady z toho trochu nešťastní,“ přiznává Martin Wilczek, hlavní odborná síla komise rozhodčích.

Jak je po derby?

„Není tu veselo, jsme z toho nešťastní. Bylo to vůbec poprvé, kdy video takto zásadně chybovalo.“

Video už ale přece udělalo chyby.

„Ale ne tohoto typu. Tedy takovou, kdy VAR odešle hlavnímu rozhodčímu špatné záběry. Pavel Franěk to udělal, je z toho zdrcený.“

Jak se to může stát? Všechny potřebné záběry měl k dispozici, tedy i ten, který dokazuje penaltu.

„Ano, měl, to můžu potvrdit. Měl tři záběry, na nich nebylo přestupek vidět, a spokojil se s tím. Ale logika velela, aby postupoval jinak. Karel Hrubeš nařídil penaltu, takže něco viděl. VAR si tedy měl najít záběr z pohledu hlavního sudího. Ptal jsem se ho, proč to neudělal, a on odpověděl, že neví. Je z toho špatný. Všichni jsme, tohle se tu ještě nestalo, navíc v derby.“

Může hrát roli třeba to, že si třeba netyká s technikou?

„Ne, to ne. Na to tam má lidi, může si říct o záběr, který potřebuje.“

Jde ta chyba i za Karlem Hrubešem?

„On se dostal do ohromně těžké situace. On v tu chvíli věří VAR, že mu poslal ty nejlepší možné záběry. Mohl mu asi říct, aby mu poslal ten jeho úhel, ale spolehl se na videorozhodčího, protože zatím vždy hlavní sudí dostal ty nejprůkaznější záběry.“

Komise řekla, že i druhá penalta být měla. Dá se říct, že u ní si hlavní a VAR prohodili role, že tentokrát chyboval hlavní?

„Neřekl bych, i když neznáme ještě přesnou komunikaci mezi nimi. Zaprvé penalta to byla. Sice se zkraje drželi vzájemně, ale pak došlo ke zjevnému držení Součka. Penalta a žlutá pro Zahustela. Ale video myslím, že ne.“

Protože Hrubeš situaci dobře viděl?

„Opakuji, že neznám přesně komunikaci, ale ano. Pokud to dobře viděl a dobře popsal, byť my s jeho vyhodnocením nesouhlasíme, tak to není situace, ke které má video volat. V tomto případě VAR hledal lepší řešení, ale tak to být nemá.“

Proč tedy VAR hlavního k monitoru volal?

„Pavel Franěk říkal, že pro něj to byl jasný pokutový kop. A znovu říkám, že přestože se s tímto názorem komise ztotožňuje, video zasahovat nemělo.“

Bude nadstavba. Víte, co udělat, aby chyb ubylo?

„Chtěl bych říct, že zatím se klukům velké zápasy dařily. Ale chystáme nyní seminář každé dva týdny.“

Hušbauer po derby: Video? Komedie, Nita do mě vletěl 720p 360p REKLAMA