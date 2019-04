Inventura sparťanského středu: kdo je mimo a s kým může Ščasný počítat? | iSport.cz

Kapitán Sparty po návratu do milovaného klubu zvládl jen tři duely, proti Baníku, v Liberci a s Plzní. Od té doby laboruje s poraněným lýtkem. Musel vynechat jarní reprezentační sraz, přišel tak o velké zápasy s Anglií a Brazílií. Čekalo se, že se po pauze vyhrazené národnímu týmu vrátí do akce, délka absence se ovšem protahuje. A i nyní, v polovině dubna, se mluví spíš o dalších týdnech.

Důrazný štítový záložník je zdravý, v sestavě pro nedělní střet s Karvinou chybět nebude. I nad ním se však vznáší stín nejistoty, dohromady totiž posbíral už sedm žlutých karet a při svém způsobu hry není vyloučené, že osmou dostane třeba už proti Slezanům. Pokud by se tak stalo, chybět by Frýdek v posledním utkání základní části, které Sparta odehraje na konci dubna v Opavě.

Zlobivý muž letenského mužstva o sobě dal při derby znovu vědět. Jak mívá ve zvyku, nechal si dát hloupou žlutou kartu, která je pro něj už 12. v sezoně. To znamená, že nemůže nastoupit proti Karviné ani proti Opavě. Po skončení základní části za něj uklub uhradí pokutu ve výši 60 tisíc korun, aby se mohl zapojit do nadstavby od prvního kola. Na pohár se trest nevztahuje, gabonský reprezentant tak může v očekávané bitvě se Slavií nastoupit.

Lukáš Vácha

Ani on nebyl zcela fit, jeho zdravotní stav se však v posledních dnech zlepšil. V úterý naskočil za juniorku do utkání proti Mladé Boleslavi, nelze vyloučit, že i jeho zahrne trenér Ščasný do svých plánů. Není pravděpodobné, že by Vácha, jenž na jaře neodehrál v lize ještě ani minutu, skočil rovnou do základní sestavy. Může však být jednou z alternativ do rozběhnutého zápasu. Vše se bude odvíjet od jeho aktuálního stavu.