Liga očima fanoušků: Trapnohráči v rudém a tradiční písnička o Dočkalovi | iSport.cz

Choreografie fanoušků Slavie při derby proti Spartě • FOTO: Dominik Bakeš (Sport) Dva velké šlágry. Pozornost fanoušků ve FORTUNA:LIZE byla uplynulém kole soustředěná hlavně na zápasy Plzeň - Baník a Slavia - Sparta. Ale i ostatní zápasy nabídly zajímavou podívanou. Server iSport.cz vám stejně jako minulý týden přináší sloupky příznivců pěti tradičních klubů z české nejvyšší soutěže, ve kterých hodnotí nejen události na trávníku, ale třeba i dění na tribunách.

SLAVIA PRAHA: Fanouškovská extáze Debata Sportu: Slavia zbytečně strhla derby ve válku, Kanga se jí dostal pod kůži 720p 360p REKLAMA Máme za sebou zápas s Chelsea a první jarní derbíčko. Asi se shodneme, že zápas v Evropské lize nám připravil víc fotbalové radosti než derby, navzdory konečnému stavu. S Chelsea to hráči vzali týmově a silně sahali po vítězství. Nasazení Hazarda do zápasu beru jako jednoznačnou indicii strachu soupeřova trenéra. Bohužel nás poslední dobou sráží neefektivita v zakončení s lepšími týmy, což se následně projevilo v zápase se Spartou. S ní už to tak slavné nebylo. Prostě přijel jednoznačně horší tým a snažil se všemi způsoby překvapit. A taky se mu to podařilo. Nejhorší na tom je ta bezmocnost. Dvě penalty neodpískané a beztrestnost trapnohráčů v rudém dresu. Nicméně i přesto jsem si zápas opravdu užil, protože ta energie, která sálá z tribun už od zápasu s Chelsea, je neskutečná. Diváci vstávají ze sedaček a tlačí hráče do útoku. Neskutečné a elektrizující. Díky všem slávistům v hledišti i na hřišti! DAVID OCETNÍK. 41 LET, AREA 114

VIKTORIA PLZEŇ: A co ta penalta pro nás? PĚT momentů ligového víkendu: Derby i duel Plzně s Baníkem shodily divné chyby videa 720p 360p REKLAMA Je sobota večer, babičky, ukryjte vnučky, obchodníci, zabarikádujte obchody, dorazila loupeživá chátra. Tak nějak se dá vysvětlit sobotní dostaveníčko Policie ČR v Plzni. Přijel Baník a s ním jeho fanoušci. Na sobotní termín od 18 hodin byl jejich počet úctyhodný, support výborný a choreo velice pěkné. Na hřišti se děly věci. Jedny noviny napsaly, že rozhodčí rozhodl čtyři sporné momenty pro Plzeň. Bože, jak do toho lze zahrnout odpískanou a poté odvolanou penaltu? Na vlastní oči jsem byl o ní přesvědčen, a i když jsem viděl záběry, pro mě byla stejně průkazná. Ono to video prostě není všelék, a když si s ním někdo dělá, co chce, dopadne to jako v Praze. Jinak to byl fotbal tak nějaký… pro mě nijaký. Dlouhé protažení první půle a taková ospalá hra, holt už jsem asi zhýčkaný. Chtěl bych pěkné akce, je jich málo. Chtěl bych mnoho branek, je jich málo. Tak uvidíme, máme nadstavbu. I když teď nám budou chybět útočníci, snad to za ně vezme někdo jiný. Čest královně Viktorce, VAR ať mi políbí… KOVI. 50 LET, PODNIKATEL

SPARTA PRAHA: Bod jsme doslova ukopali SESTŘIH: Slavia - Sparta 1:1. Válku v Edenu poznamenala videodivočina 720p 360p REKLAMA Když jsem se ve čtvrtek díval na Slavii v poháru, tak jsem si říkal, že když budeme chtít v derby uspět, tak budeme muset hrát hodně rychle a s enormním nasazením. A to i když Slavia nastoupí v obměněné sestavě... Jenže fotbal to byl takovej, že se mi to ani nechce moc hodnotit. Takže jen několik postřehů: K čemu je VAR? Dvě penalty pro Slavii byly a nekonaly se. Červený zákrok Masopusta na stojnou nohu Hanouska rozhodčí asi neviděl. Nepochopitelná žlutá Kangy, který má 11 karet a nechá si dát takovouhle dvanáctou. Tradiční písnička po zápase, že chyběl Dočkal. Nyní bude chybět i Kanga, takže co teď, trenére? Slavia vymění několik hráčů, i klíčových, a není to znát. Místo aby docházely síly po náročném programu Slavii, uvadali jsme my a bod doslova ukopali. Proč hraje dlouhodobě špatný Zahustel? Proč nehraje Hašek? Co se dělá na tréninku, když neumíme bránit standardky? Proč nakopáváme dlouhé balony, když je nemá kdo vyhrát? A tak bych se mohl ptát dál... MICHAL ŠEDIVÝ. 50 LET, ÚŘEDNÍK

SIGMA OLOMOUC: Kolo plné omylů – i v Opavě! SESTŘIH: Opava - Olomouc 2:1. Atraktivní duel rozhodl v závěru Smola 720p 360p REKLAMA Byl to zápas blbec, v němž se proti nám otočilo to, z čeho jsme sami získávali v minulých zápasech. Opava nám při výhře 2:1 předvedla lekci z efektivity. Přitom mohlo být vše jinak! Jindy se ve sloupcích snažím na sudí nereagovat, ale tentokrát to nejde jinak. Stačilo by, aby VAR nebyl jen výsadou tria vyvolených, ale aby se někdy dostalo i na ostatní. Je nepochopitelné, jak mohla paní Adámková přehlédnout double-penaltu poté, co Svozil při našem rohu v 73. minutě stáhl Štěrbu a navíc levačkou zasmečoval od brány. Respektuji, že se nepřiznal. Opavě jde o hodně a nějaký sentiment, že kdysi jako kapitán vedl sigmácký ročník 93, šel v tu chvíli stranou. On se ale přiznávat nemusel. Od toho tam přece byla rozhodčí! Žádný zákryt, kouká přímo na to, píšťalka zůstala němá. K tomu fauly na Kalvacha a Faltu, které si klidně zasloužily červenou, nebo divadlo, které po celý zápas předváděl Zavadil. Ne, tenhle zápas se někomu fakt nepovedl. Co závěrem? Video a kvalitní rozhodčí pro všechny! LAŠA. 28 LET, HISTORIK

BANÍK OSTRAVA: Tohle byl zářez zaživa! Plzeň - Baník: Momenty, které hosty naštvaly. Podezřelý Procházkův zákrok a Řezníkův (ne)ofsajd 720p 360p REKLAMA Náš velmi dobrý, fotbalový a bojovný výkon patřičně zchladil hlavní sudí společně s videorozhodčím. V Plzni jsme si zasloužili minimálně remizovat, ale jak už to tak pro Baník v této sezoně bývá, na některých stadionech prostě nejde vyhrát. Nejen jasný šlapák na Fleišmana nebo i když těsný, ale jasný ofsajd domácích, sudí a videorozhodčí asi nechtěl vidět. Je stále více zřejmé, že video slouží jen vyvoleným klubům a z projektu, který měl férovosti fotbalu pomoct, se stal další nástroj na pomoc k výsledkům. Je až zoufale úsměvné, jestli si videorozhodčí před pozápasovým rozhovorem v televizi vymínil, že se ho reportér nesmí na inkriminovaný šlapák zeptat. Vrcholem všeho pak je rádoby komise složená zřejmě z morálních zoufalců nebo z fotbalových analfabetů, kteří slavně přes média pod její záštitou sdělili, že se vlastně v Plzni nic nestalo. Je třeba s tímto stavem českého fotbalu začít něco dělat, jinak na něj nebude chodit už vůbec nikdo. DAVID LIVEČ. 37 LET, VEDOUCÍ PRODEJE