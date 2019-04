Vrba: Nezajímá mě Slavia ani Sparta. Matoušek byl lepší než mí hráči | iSport.cz

Jaké je vaše hodnocení?

„Zápas byl víc bojovný, než kvalitní. My jsme do něj vstoupili tak, jak jsme chtěli. Dali jsme gól, vedli 1:0, ale po hrubé chybě při zakládání útoku Příbram z brejkové akce vyrovnala na 1:1. Od té doby to bylo nahoru dolů, ale žádné mužstvo - vyjma našeho Kovaříka - si nevypracovalo žádnou stoprocentní příležitost, proto utkání skončilo 1:1.“

Je pro vás aspoň malou útěchou, že přes ztrátu…

(skočí do řeči)… pro mě není malou útěchou, jak hraje Slavia nebo Sparta. Je mi to jedno. Spíš to ve mně vře, že jsme v Příbrami nevyhráli, protože jsme tady měli vyhrát.“

Nejvíc jste naštvaný na Erika Pačindu, který sice poprvé ve FORTUNA:LIZE skóroval, ale zároveň špatnou rozehrávkou vybídl ke srovnání Jana Matouška?

„To není jen o Pačindovi, spousta jiných hráčů v ofenzivě se měla prosazovat víc, než se prosazovala.“

Čím to bylo, že jste nedostávali do více šancí?

„Bylo to o schopnostech ofenzivních hráčů. Z mého pohledu v tomto zaostáváme, nedokážeme se více prosazovat v situacích jeden na jednoho. I když jsme tam měli náběhové věci, tam nám chyběly individuální schopnosti, abychom se v útočné fázi dokázali více prosazovat. Bohužel jeden hráč soupeře byl lepší než všichni naši hráči.“

Jan Matoušek vás hodně trápil, že.

„Je to hráč, který převyšuje Příbram. Po sezoně tady nemá co dělat, ale to si samozřejmě rozhodne Slavia. To je její věc, co s ním udělá, nechci jí do toho kecat. Každopádně Matouška jsem viděl v zápase proti Opavě, teď znovu a jde jednoznačně o hodně zajímavého hráče.“

Nemáte z vašeho mužstva dojem, že málo chce, že je málo hladové?

„Kdybyste byl na Spartě, možná byste dával ještě horší otázky.“

Mě zajímá váš dojem.

„Tak hladovost… Mně chybělo více prosazování se jeden na jednoho. To není o hladovosti. Nemyslím si, že jsme běhali málo, že jsme neměli míč pod kontrolou. Ale zápasy se stejně se rozhodují v soubojích jeden na jednoho a my takovou kvalitu nepředvedli. Vůbec to není o bojovnosti, nebo jestli je někomu čtyřiatřicet či pětatřicet let. Je to o tom, aby hráči individuálně ukázali víc, než ukazují.“

S Příbramí jste vyválčili jen dvě remízy 1:1. Nesedí vám její herní styl?

„Na podzim to byl trochu jiný zápas, měli jsme mnohem větší převahu, Chorý měl tři velké příležitosti, dosud je to naše jediná domácí ztráta. Dnes to byl mnohem vyrovnanější zápas. Pykali jsme za hrubou chybu v rozehrávce. Kdybychom vedli 1:0 déle, možná bychom měli více prostoru. Bohužel výsledek byl takový, že soupeř neměl důvod se pouštět ve více hráčích do ofenzivy. Příbram pracovala i za pana Csaplára velice dobře, jenže neměla výsledky a tak to trenér odprdnul. Je to mužstvo poskládané z hráčů, z nichž někteří se ještě potřebují vyhrát. Na druhou stranu mají i zkušené hráče. Bod musíme brát, i když jsme všichni zklamaní.“

Daniel Kolář nastoupil za juniorský tým. Existuje šance, že vám v závěru soutěže pomůže?

„Hraje se ještě šest kol, což je ještě dlouhá doba. Uvidíme, jak Dan bude vypadat v příštích čtrnácti dnech. Ovšem za juniorku nastoupil poprvé po půl roce, hrál jen poločas, na tréninku ještě nebyl stoprocentně fit. Uvidíme, jaký bude další vývoj.“

