Nejlepší hráč Slavie zářil v Příbrami. Obrat Plzeň? To těší, culil se Matoušek | iSport.cz

Jste s bodem vzhledem k vývoji zápasu spokojený?

„Myslím si, že jo. První půli měla víc ze hry určitě Plzeň, ale druhá byla z našeho pohledu mnohem lepší, nějaké náznaky šancí byly a chyběl tomu jen gól.“

Ve všech akcích jste byl vy. Která byla vedoucímu gólu nejblíže?

„Šance, kdy mi míč dával Mingy, ale já jsem měl špatný první dotek. Kdybych si to dal lépe, mohl jsem zase jít sám na bránu. A na začátku jsem mohl předložit balon Matěji Polidarovi, ale v tu chvíli jsem si ho vůbec nevšiml a až pak jsem trošku zpytoval svědomí.“

Nicméně svou šanci jste proměnil s velkým přehledem. Proběhla ta akce přesně podle plánu?

„Většinou střílím radši na zadní tyč, takže v tu chvíli to vyšlo dobře. Dal jsem si tam taky špatný první dotek, ale naštěstí to vyšlo do kroku, takže jsem mohl střílet právě na tu zadní. Kdybych si míč převzal lépe, ještě bych se rozhodoval, kam budu střílet, ale v téhle situaci to bylo jasné řešení.“

Překvapilo vás, jak moc jste Plzeň svými brejky trápili?

„Tuhle taktiku máme každý zápas, protože vpředu jsme fakt rychlí. A věděli jsme, že Plzeň má pomalejší stopery a beci hrají vysoko, takže tam byly otevřené lajny. Přesně takhle jsme chtěli celý zápas hrát.“

Těší vás, že jste jako jediní s Plzní v sezoně neprohráli?

„Samozřejmě. My celkově s těmi předními týmy dokážeme hrát vyrovnaně, i se Spartou jsme dvakrát remizovali. Těší nás to, že jsme Plzni dvakrát sebrali body, Příbram je jediná, kdo jí sebral body na jejím hřišti. To je určitě dobrá vizitka.“

Ke konci jste sprintoval za míčem, ale zničehonic jste se svalil a vypadalo to…

„Určitě to vypadalo vtipně. (dořekne) Bohužel jsem dostal křeče, bylo vidět, že to byl pro nás všechny náročný zápas, bylo to spíš o bojovnosti než fotbalu. Ale hlavní je, že to kluci zvládli.“

Sledujete nadále Slavii?

„To je snad samozřejmé, snažím se jezdit na každý domácí zápas. A přeju klukům, aby co nejrychleji získali titul.“

Teď však prohráli ve Zlíně.

„Tak o to je cennější, že jsme dokázali Plzni sebrat body. Jinak by to bylo už jen o dva body, tak jsme jim aspoň takhle pomohli.“