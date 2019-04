Kuzmanovič chtěl poděkovat. Prodejná ku**o, slyšel od fanoušků Opavy | iSport.cz

Před derby jste tušil, že budete mít zvláštní pocity. Bylo to tak?

„Hlavně fyzicky to bylo strašně náročné, ve druhém poločase jsem odpadl. Možná to bylo i tím, že jsem do čtvrtku netrénoval, navíc mi nepomohlo ani počasí. Než začal zápas, bylo to zvláštní... Pak se ale hraje a už nejsme kamarádi, hraje se o tři body, které chtěl každý. Jsem šťastný, že je máme my.“

Nebyl jste přemotivovaný?

„Ani ne, celý týden jsem se hlídal. Už jsem asi dost starý na to, abych udělal nějakou blbost, že bych třeba někoho praštil. (směje se) K tomu by ale vůbec nikdy nedošlo, s klukama se máme rádi. Přeju jim, ať se v klidu zachrání – věřím, že se to povede.“

Zaznamenal jste reakce opavských fanoušků?

„Během zápasu ne, soustředil jsem se na hru. Možná něco řvali, ale fakt nevím.“

Po zápase jste k nim chtěl jít, ale když na vás řvali, tak jste si to rozmyslel?

„Zatleskal jsem jim před odchodem do šatny.“

Co na to oni?

„Asi se jim to moc nelíbilo.“

Budete slavit výhru v derby?

„Máme zákaz, takže asi ne.“ (směje se)

Utkání bylo ale celkem opatrné, že?

„Je to derby, bylo to spíš bojovné z obou stran, ale to k tomu prostě patří. Stejně jako Opava jsme nechtěli udělat velkou chybu, aby nás soupeř nepotrestal. Důležité byly odražené míče a naštěstí jsme si pomohli standardkou. Ve druhé půli už to Hrubas (Robert Hrubý) krásně uklidil k tyči a bylo rozhodnuto.“

Právě na první gól jste nahrál vy.

„Těší mě to, protože to byl důležitý gól. Opava na nás byla dobře nachystaná, couvala, nenechala nás rozběhnout se za obranu, takže nám branka pomohla. Když se tam nemůžete dostat, je vždy příjemné si pomoct takhle.“

Spoustu standardek jste naopak ubránili.

„Výborná práce, protože dřív jsme skoro pokaždé inkasovali právě po standardní situaci. Dnes to od nás bylo v obranné fázi povedené, kluci si pohlídali náběhy a všechno odvrátili.“

Jste v šestce, takže cíl splněn?

„Je super, že jeden z cílů jsme splnili. Můžeme se soustředit na středeční pohárový zápas s Bohemkou, který chceme taky zvládnout. Jde o semifinále, je to fáze, kterou nejde brát jinak než vážně. Jeden zápas nás dělí od finále, to by bylo krásné. Přál bych si v něm radši Spartu, ale myslím si, že to bude Slavia. A co se týče šestky, uvidíme, kam se můžeme ještě posunout.“

Kdybyste za týden vyhráli v Jablonci, skončíte čtvrtí.

„Viděl jsem, že prohrál. Můžeme tam uspět, věřím, že se zase dobře nachystáme.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 29. Diop, 79. R. Hrubý Hosté: Sestavy Domácí: Laštůvka – Pazdera, Procházka, Stronati, Fleišman (C) – Holzer, Jánoš, Jirásek (67. R. Hrubý), Granečný – Kuzmanović (86. Mešaninov), Diop (56. O. Šašinka). Hosté: Šrom – Hrabina, Simerský, Svozil, Schaffartzik – Stáňa (60. Jurečka), Zavadil (C), Janetzký (20. Jan Řezníček), Jursa (80. Juřena), Zapalač – Smola. Náhradníci Domácí: Budinský, Hrubý, Šašinka, Mešaninov, Bolf, Lehnert, Russmann Hosté: Fendrich, Helebrand, Řezníček, Jurečka, Manzia, Juřena, Bernadina Karty Domácí: Jirásek, Fleišman Hosté: Jursa Rozhodčí O. Berka – M. Vitner, Z. Vaňkát Stadion Městský stadion, Ostrava-Vítkovice Návštěva 15 100 diváků

