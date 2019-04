„Marod“ Houska zvedl Olomouc. Teď se porveme o Evropu, slibuje | iSport.cz

Dobrý výkon, tři body, jistota záchrany, navíc pořád pošilháváte po šestce. To jde, ne?

„Jo, jsme spokojení, měli jsme motivaci zajistit si klid, abychom neskončili v poslední skupině. I výkon byl dobrý, vyhráli jsme zaslouženě.“

Vypadáte, že z vás spadl stres.

„Po podzimu jsme z té složité situace chtěli utéct, ale nepovedl se nám první jarní zápas s Jabloncem. Ani výsledkově, ani herně, takže o to víc si teď všeho vážíme. Strašák byl pořád, matematicky furt hrozil pád, takže jsme uklidněni. Na druhou stranu je třeba si dát další cíle, což je play off, anebo teoreticky ještě se dostat do šestky, abychom se poprali o Evropu. V létě jsme si to strašně užili a chtěli bychom si to zopakovat.“

Na vás byla hodně vidět chuť do hry, že?

„Chuť byla na 110 procentech, ale fyzicky to úplně na sto nebylo. V posledních minutách jsem se cítil unavený, víc než obvykle. Bylo to trochu na sílu, ale hrálo se mi super.“

Možná vám víc sedí vyšší pozice?

„Je to dobrý, protože jsem blíž vápnu a můžu dávat víc finálních přihrávek nebo se dostat do zakončení. Na druhou stranu jsou zápasy, kdy vám ten balon chodí hůř. Nám vyhovovalo, že Teplice chtěly hrát fotbal, měl jsem dost místa a snažil jsem se toho využívat. Gól mi sedl levačkou, jsem rád, že mi to konečně spadlo. Úleva.“

Zranění je definitivně pryč?

„Na Bohemce mě píchlo ve svalu, měl jsem tam krev. Byla vysoká pravděpodobnost, že tam bude trhlina, ale naštěstí nebyla. Akorát se musela zahojit krev. Od čtvrtka jsem trénoval bez úlev a už mě to neomezuje. Říkal jsem si, že přece není možné, abych končil sezonu takhle. Takže jsem vděčný za to, že to dobře dopadlo a ještě si zahraju.“