Nový kouč? Sparta vybere z pěti kandidátů, přibylo překvapivé jméno | iSport.cz

Dva dny potřebovala Sparta na to, aby si na papír vypsala jména trenérů, kteří by mohli usednout do horkého rudého křesla. To je od čtvrtečního rána uvolněné, klub totiž po prohře 0:3 v semifinále MOL Cupu na Slavii odvolal Zdeňka Ščasného.

Deník Sport už ve středu večer informoval o tom, že v okruhu největších favoritů na uvolněný post nechybí trojice Václav Jílek (Olomouc), Pavel Vrba (Plzeň) a Martin Hašek (Bohemians).

Během uplynulých hodin v letenských kancelářích padala celá řada dalších jmen. Václav Kotal, Roman Skuhravý, Zsolt Hornyák. Do finálního výběru ale proskočila trojice Hašek, Jílek, Vrba a k nim můžeme nově připočíst i kouče Martina Svědíka ze Slovácka a