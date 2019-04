Horňák po výhře v Opavě: Chceme bavit fotbalem, aby se hra Sparty líbila | iSport.cz

Výhra, tři góly, spousta vlastních šancí a žádná střela na bránu od soupeře. Povedený start?

„Je to dobrý odraz pro naše hráče. Po dvou porážkách, kdy jsme dostali šest gólů, nebyla psychika nejlepší. Jsme rádi, že jsme to takhle zvládli a dali tři góly. Doufám, že nám to pro play off pomůže.“

Nicméně branek jste mohli vstřelit dvakrát tolik...

„Mohlo jich být víc, ale my jsme jich poslední dobou moc nedávali, ani jsme se nedostávali do příležitosti, takže aspoň v tomto vnímáme pokrot. Nicméně se na to samozřejmě podíváme, ať je příště finální fáze lepší.“

Můžete vysvětlit změny v sestavě?

„I když jsme posledně prohráli na Slavii, Milan Heča hrál velice dobrý zápas. Bylo by pro něj škoda, kdyby nemohl dál pokračovat. Měl jsem výhodu v tom, že přicházím jako nový, takže tohle bylo na mně. Usoudil jsem, že dám Milanovi příležitost. A Radakovič hrál místo Costy, protože ten byl zdravotně indisponován. Doufám, že bude brzy v pořádku. nicméně Radakovič odehrál jeden z nejlepších zápasů, co je ve Spartě.“

Martin Hašek odehrál na podhrotové pozici velmi dobrý zápas, je to pro vás nová varianta?

„Víme, že Martin to v Bohemians hrával a tuhle roli může zvládnout. Vyšlo to i kvůli zranění a Kangově trestu, takže se to nabízelo. Chytil šanci za pačesy, hrál velice dobrý zápas. Byl neúnavný, pracoval, bojoval.“

Zvládli to i stopeři, což vás jako bývalého obránce musí těšit, že?

„Těší mě to ne jako bývalého obránce, ale jako trenéra. Nula není jen díky obráncům, celá sestava dnes začala na soupeřově polovině bránit tak, že jsme ho nepouštěli do šancí ani do standardek.“

Musel jste s týmem po prohře v derby nějak psychicky pracovat?

„Nejlepší pro psychiku je, že hráči mohou rychle hrát. Tohle nám pomohlo, nemuseli se v tom rozebírat a trápit se. Na to nebyl čas, dokonce nebyl čas se podívat ani na náš zápas na Slavii. Kdyby byl mikrocyklus delší jako obvykle, na chyby bychom se podívali, ale tohle pro ty kluky bylo lepší.“

Můžete prozradit, jak se Spartou chcete dál hrát? Případně jestli plánujete nějaké změny?

„Do konce zbývá měsíc, nevím, jestli se dá ještě něco změnit. Chceme hrát kolektivně, bojovně, aby se hra fanouškům líbila. Když nás to všechny bude bavit a budeme se dostávat do šancí, měla by přicházet i vítězství.“