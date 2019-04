Rezignovaný Skuhravý: Ztráta je veliká, v této chvíli se rovná sestupu | iSport.cz

Karviná porazila Liberec a vaše ztráta na barážové místo se zvýšila na devět bodů. Dá se takové manko ještě smazat?

„Musíme si to vyhodnotit, ale je daleko pravděpodobnější, že následujících pět zápasů v nadstavbě využijeme k tomu, abychom dali příležitost hráčům, kteří nebyli tolik vytížení. Ve hře je patnáct bodů, v každém utkání budeme chtít uspět. Nicméně nejsem naivní. Ztráta je veliká, v této chvíli se rovná sestupu pro Duklu Praha.“

S jakým herním plánem jste šli do utkání s Plzní?

„Chtěli jsme hrát fotbal, odvážný fotbal, byť se to některým hráčům nelíbí. Jsme ve fázi přerodu a ten má nějaký cíl. Chceme vychovávat hráče. Nechceme bořit, ale tvořit. Věděli jsme, že v Plzni bude dobrá kulisa a soupeř, který bude chtít hrát fotbal. My jsme to chtěli také a myslím, že jsme to i splnili. Bohužel v úvodu jsme nevystoupili z řady a po tečované střele jsme prohrávali. Další gólová situace byla hodně podobná. Mnohem víc mě ale mrzí, že nejsme zarputilí v situacích, které rozhodují.“

Vaše filozofie se nelíbí hráčům, kteří jsou mimo kádr nebo i těm, kteří stále nastupují?

„Nechci být konkrétní. Jde o to, že náš způsob hry klade na hráče velké nároky. Samozřejmě, že můžete zvolit cestu jako Karviná. Zachránit se, ovšem příští sezonu se zachraňovat znovu. Nebo zahájíte proces budování, aby to mělo dlouhodobější smysl. My jsme se rozhodli budovat. Jsem přesvědčený o tom, že pro klub Dukla Praha, je to jediná možná cesta. Na druhou stranu výsledky a sestup beru jako trenér jednoznačně na sebe.“

V případě pádu do druhé ligy budete u týmu pokračovat i v druhé lize?

„Když jsem do Dukly přišel, stanovili jsme si dva cíle. Krátkodobý byl zabojovat o záchranu, dlouhodobý zněl, aby hra rozvíjela hráče. Náš fotbal klade nároky na kondici, na sebevědomí, na herní odvahu, ale v této situaci, v níž někteří hráči byli poprvé, není jednoduché požadavky splňovat. Svazuje to nohy. Jestli budu trenérem Dukly, záleží na vedení, každopádně momentálně podporu mám.“