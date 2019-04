Trpišovský: Teď rozhodne hlava. Tampa taky udělala rekord a bylo po ní | iSport.cz

„Teď jsme hlavně šťastní, že máme týden volna, bude čas připravit se na všechny věci a na posledních šest zápasů i s finále poháru, které nás čekají,“ říká Trpišovský.

Závěr základní části se Sigmou byla makačka, ačkoliv jste v zápase měli obrovskou převahu, vývoj jste museli otáčet. Ztížili jste si to?

„Jsme nadšení z vítězství, vzhledem k našemu programu je pro nás důležité, hlavně způsob, jakým jsme ho dosáhli. I když tomu výsledek neodpovídá, byl to naprosto dominantní výkon, a musím vyzdvihnout hráče. Zopakovat takový běžecký výkon po náročném poháru ve středu se Spartou je obdivuhodné. Během šesti dnů jsme odehráli tři utkání, a je mimořádné, jaký tlak jsme si proti Sigmě dokázali vytvořit. Troufnu si říct, že to byl možná jeden z našich nejlepších výkonů v sezoně.“

Ale nezačalo to pro vás příznivě...

„Snad z jediného útoku, nebo střely, dala Sigma gól. Natlačili jsme dopředu hodně hráčů, a z těch brejků se vám pak může něco stát. Navíc Sigma má Faltu, Zahradníčka a další, velmi rychlé hráče, je to velmi fotbalové mužstvo, takže si dovede šikovně poradit, o to víc své hráče obdivuju, jak se vydali. Myslím, že každý, kdo si na tenhle zápas koupil lístek, nelitoval. Každou minutu bylo nějaké ohrožení brány.“

Ulevíte si teď po náročném programu?

„Jsme šťastní, že před sebou máme týden volna, bude čas si připravit všechny věci a hlavně nachystat se na posledních šest zápasů i s finále poháru, které nás ještě čekají. Ten tým nejsou jen hráči, jsou to i maséři a další, kteří taky potřebují dva tři dny volna, doteď jeli nonstop.“

Do nadstavby jdete díky téhle výhře se čtyřbodovým náskokem. Je to dost?

„Kdyby nám někdo řekl před sezonou, že budeme mít čtyři body náskok plus vzájemný zápas, byli bychom šťastní. A myslím, že jsme si to za tu sezonu zasloužili. Máme určitým způsobem výhodnou pozici, ale pořád se v nadstavbě může stát všechno, je to souboj o patnáct bodů s týmy, které si mohou brát body navzájem. Takže je výhodné, jít do toho s určitým náskokem.“

Těšíte se na to?

„Já zrovna nejsem úplně příznivec nadstavby, žádná velká evropská liga tohle nemá. My trenéři hrajeme poprvé o titul a mohli jsme ho už mít, bohužel je nadstavba... (smích) Ale tak to zkrátka bylo už před sezonou dané, jenom věřím, že se to rozhodlo kvůli tomu, aby měla liga svůj velký vrchol, kvůli fanouškům, návštěvnosti... Musíme se s tím prostě popasovat.“

Jak se na takovou část sezony, kterou vlastně dosud nikdo nezažil, připravit?

„Teď řeknu to největší klišé, které nikdo nemá rád, ale tak to prostě je. My musíme jít zápas od zápasu, jinak to prostě nejde, jinak to ani nemůže být. Pro nás je teď nejdůležitější zápas ten v Liberci příští víkend, půjde o to dobře načítat soupeře, trefovat sestavy. Rozhodne hlava, nic jiného než mentalita. Když si vezmu, že Tampa udělala v NHL rekord základní části, a v play off bylo po čtyřech zápasech po ní... Tohle prostě rozhodne hlava. A pak i nějaké detaily v zápasech, jako jestli dáte, nebo dostanete gól z první šance, červená karta... Máme teď bohatou zkušenost z Evropy, myslím, že tyhle zápasy se těm evropským budou blížit, musíme to ukrajovat postupně, moc se toho nenatrénuje. Teď je třeba si odpočinout a pak strávíme na hřišti čas tím, jakým způsobem se budeme chtít prezentovat, a pak se připravit mentálně. Rozhodovat mohou i fanoušci, domácí prostředí.“