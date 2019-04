ZLATÁ PÍŠŤALKA: Další chyba pro Plzeň a opět u ní byl Pospíšil | iSport.cz

Ján Ďurica se v 16. minutě podíval, viděl volného Lukáše Holíka a poslal mu pas na jedničku. Za obranu, ale nikoli ofsajdově. Postavení mimo hru rušil pravý obránce Radim Řezník. Asistent Dušan Pospíšil to ovšem viděl jinak – špatně – a odmával. Dukelský záložník sice balon nezpracoval ideálně, ale přesto stál v dobré pozici před plzeňským gólmanem.

„Je to chyba, pochopitelně,“ konstatuje místopředseda komise rozhodčích Martin Wilczek. „Tím spíš, že to bylo pod VARem, měl v takové chvíli počkat.“ Pro svého podřízeného má však pochopení. „Situace byla těžká v tom, že obránce, který rušil ofsajd, byl v pohybu proti balonu, vybíhal. Já jsem přesvědčený, že asistent v tu chvíli viděl útočícího hráče v metrovém ofsajdu,“ tvrdí Wilczek.

„Ale opakuju, je to pochopitelně chyba.“ V ideálním případě mohl situaci zachránit hlavní sudí Milan Matějček. To kdyby si uvědomil souvislosti a při vědomí VAR nechal situaci dohrát. Ale to by byl majstrštyk – Matějček logicky koukal na Ďuricu, hráče s balonem, hlavu do území „Holík + Řezník“ otočil vzápětí, ale to už viděl domácího fotbalistu hluboko za obranou. „Byl přesvědčen, že se jedná o jasný ofsajd,“ souhlasí Wilczek.

Takže chybu ponechme pouze na asistentu Pospíšilovi. Je to stejný muž s praporkem, který se v principu totožné chyby dopustil na podzim. Rovněž ve prospěch Plzně. Na Slavii tehdy zastavil mávnutím akci – a hlavní Petr Ardeleanu ji hvizdem nadobro ukončil – při které Stanislav Tecl hlavou zvyšoval na 3:0.

Ani Tecl nestál v ofsajdovém postavení, branka měla platit. Že Slavia nakonec pohodlně zvítězila 4:0, na věci nic nemění. Na druhou stranu, ještě hlouběji v minulosti, v srpnu 2016, Pospíšil v utkání Příbram–Plzeň (0:3) ještě za bezbranného stavu rovněž chybně odmával ofsajd, tentokrát v neprospěch Plzně. VAR tehdy nebyl k dispozici. Plzni to nevadilo, protože hlavní Karel Hrubeš správně nařídil penaltu za faul gólmana na Romana Hubníka.