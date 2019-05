Dočkalovo zdraví před nadstavbou. Jak to vypadá s kapitánem Sparty? | iSport.cz

Byla to sága, která do velké míry orámovala sparťanskou zimu. O možném návratu Bořka Dočkala do milovaného klubu se začalo mluvit už na podzim, jednání o přesunu z čínského klubu Henan Jianye se však natáhla na několik měsíců. Zdárně dokončena byla až v závěru února.

Zkušený záložník se ihned zapojil, nastoupil do domácího zápasu s Baníkem, v Liberci i proti Viktorii. Výsledek? Sparta všechny tři duely zvládla, navíc s impozantním skóre 8:2. V následujícím střetu se Sigmou už ale Dočkal chyběl. Do akce ho nepustilo poranění lýtka. Bezprostředně po utkání s Plzní totiž Dočkal odletěl do Číny, aby si dořešil poslední osobní věci. Po návratu vyrazil na lehký výklus, právě během něj ho píchlo v lýtku a problém byl na světě.

Pauza, která měla původně trvat maximálně tři týdny, se ovšem protáhla na téměř dva měsíce. S blížícím se startem nadstavby začali fanoušci Pražanů stále častěji řešit,