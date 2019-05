Holzer o tlaku ve Spartě: Je až zbytečně velký. Chci slavit jako Dybala | iSport.cz

Video k článku 720p 360p REKLAMA SÁZKAŘSKÉ TIPY: Sparta duel s Baníkem zvládne. Jak si poradí Slavia v Liberci? VŠECHNA VIDEA ZDE

Devět individuálních kanadských bodů za dva góly a sedm asistencí, v lize po třiceti kolech boj o čtvrté místo a k tomu finále MOL Cupu. Dá se říct, že návrat do Baníku vám sedl podle představ?

„Tohle všechno, co se za rok událo, je nad moje očekávání. Do Baníku jsem šel s tím, že bych chtěl vyhrávat, vylepšit i nějaké své osobní statistiky a hlavně pomoct týmu. Po vydařené záchraně se kádr zkvalitnil, přišel Patrizio Stronati a Adam Jánoš, i díky nim jsem cítil sílu.“

Takovou, že budete v závěru bojovat v lize i poháru o Evropskou ligu?

„Že nám to půjde až takhle dobře, jsem si opravdu nepředstavoval. Je to příjemné překvapení, že všechno funguje.“

Máte pro ten urychlený vývoj nějaké vysvětlení?

„Kluci, kteří loni v zimě přišli bojovat o záchranu v lize, asi pořádně nevěděli, do čeho jdou. Ale třeba já s Patriziem jsme velice dobře věděli, do jakého prostředí se vracíme a s jakými lidmi budeme pracovat. Myslím, že naše návraty byly v tomhle o dost snazší než příchody kluků, kteří přišli a hned museli ligu zachránit. O to pak byla rychlejší adaptace, nepotřebovali jsme dlouhý čas na to, abychom se zapracovali do sestavy. Navíc jsem trenéra Páníka hodně dobře znal.“

Nadstavba ve FORTUNA:LIZE přehledně: tři skupiny, jejich systém, titul, sestup a poháry 1080p 720p 360p REKLAMA

Ze Zlína.

„Taky, ale pamatuju si ho už z dorosteneckých let, takže jsem přesně věděl, co po mně bude a nebude chtít. V tomhle jsem to měl v Baníku určitě mnohem jednodušší, než když jsem šel do Sparty nebo pak do Zlína.“

Co tedy po vás kouč žádá?

„Jsou to věci, které nechce jen po mně, ale po všech. Zakládá si na tom, že bez agresivity, důrazu a běhání fotbal nelze hrát. Až na tyto základy se nabaluje nadstavba jako kvalita na míči a fotbalovost.