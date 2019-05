Hejkal po debaklu: Obrovská ostuda! S**e mě to, chce to průvan v kabině | iSport.cz

Co k tak vysoké porážce říct?

„Dostali jsme v prvních minutách góly po akcích, na které jsme se připravovali. Komličenko, Mešanovič – říkali jsme hráčům, jak se k nim mají chovat. V páté minutě ale pro některé zápas skončil. Dál to nebudu hodnotit. Jsem zděšen přístupem hráčů. Jestli si mysleli, že minulý týden jsme se dostali do skupiny o poháry a tím mají splněno, a zavládne tu anarchie, tak to ne.“

Může to ohrozit vaši pozici trenéra?

„Cítím zodpovědnost vůči fanouškům, sponzorům, městu. Záleží na vedení, jak se nyní k mé osobě postaví. I já jsem pod tím výsledkem podepsaný. Kdybych měl pokračovat, musel bych udělat obrovský průvan v kabině. Nejsme charakterově dobře poskládaní. Tohle byla obrovská ostuda. Jestli je to některým hráčům jedno, mně není. Hráči se vysmáli všem v oddíle – od ředitele až po uklízečky. V klubu mají první poslední, je o ně postaráno a oni udělají toto. Jako trenér jsem čekal, že to z nás nyní spadne a předvedeme dobrý fotbal. Jsem zdrcený. Byl jsem se omluvit fanouškům.“

Co jste týmu říkal o přestávce za stavu 0:6?

„Byly výtky a apelace na ještě nějaký zbytek morálních sil. Aby to neskončilo ještě hůř, než to skončilo. Hráči věděli, že tomu nedali všechno. Výkřiky, že musíme bojovat, to je falešné. V kabině byl křik. Řekli jsme si, že to musíme dohrát, i když jsme byli v deseti. Byl jsem u toho, když Teplice vyhrály nad Slavií 7:0 a strašně mě s**e, že jsem u toho, když Teplice prohrály 0:8.“

Za týden vás čeká odveta…

„Musíme ji odehrát důstojně. Omluvit se jiným výkonem divákům. Klobouk dolů před nimi, že vydrželi až do konce. Mají můj velký obdiv. Se stejným mužstvem jsme porazili Spartu, Plzeň, a pak předvedeme tohle. Musíme přivést čerstvou krev, zvýšit konkurenci. Máme zatuchlou kabinu. Je potřeba v ní udělat průvan. Pokud k tomu nedojde, mohlo by se to Teplicím vymstít.“

Čím si takový výbuch vysvětlujete?

„Výplaty chodí, jak mají. Vedení plní vše, co má. Hráči mají vše. Je o ně postaráno. Mám pro to své vysvětlení, ale nebudu to publikovat. Přijdu s tím do kabiny a za vedením.“

Jaké jste dělali na hřišti největší chyby?

„Nedostupovali jsme hráče, nechali jsme je rozběhnout se. Naše obrana měla ze soupeře respekt, to by mělo být naopak. Každá návštěva Boleslavi na naší polovině skončila šancí, nebo gólem. Boleslav chtěla vyhrát, zatímco my jsme to šli odehrát.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: Hosté: 2. Přikryl, 4. Mešanović, 15. Bucha, 25. Mešanović, 35. Komličenko, 45. Komličenko, 82. Takács, 85. Takács Sestavy Domácí: Grigar – Vondrášek, Jeřábek, Shejbal, Krob – Ljevaković (C), Kučera – Hora, Moulis (32. Hyčka) – Jindráček (77. Trubač), Žitný (42. Hošek). Hosté: Šeda – Fulnek, Hájek, Jugas, Křapka – Bucha (46. Takács), Hubínek, Přikryl (C), Mešanović, Wiesner (73. Mareš) – Komličenko (65. Mašek). Náhradníci Domácí: Diviš, Soungole, Hošek, Mustafić, Trubač, Hyčka, Radosta Hosté: Stejskal, Takács, Mareš, Hašek, Mašek, Tatajev, Ladra Karty Domácí: Žitný, Shejbal, Shejbal, Ljevaković Hosté: Bucha, Hájek, Šeda Rozhodčí Ardeleanu – Pelikán, Novák Stadion AGC Aréna Na Stínadlech, Teplice Návštěva 2107 diváků

