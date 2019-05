Drchal: Baník? Můj oblíbený soupeř. Pod Horňákem je všechno jinak | iSport.cz

Byla to parádní akce. Martin Hašek uvolnil za obranu Davida Moberga Karlssona, ten poslal míč před branku, kde už číhal hladový Václav Drchal, jenž jemně trkl do balonu, a Sparta vedla 1:0.

„Hodně důležitý gól,“ souhlasil po utkání sparťanský útočník. „Baník měl do té chvíle několik šancí, myslím si, že tohle nám dost pomohlo,“ uvedl.

A ve druhém poločase mohl dravý forvard přidat i druhý zásah. Jeho lobovaný pokus však skončil na břevnu ostravské branky. Drchal už však málem slavil. „To mě hodně mrzí,“ přikyvoval. „Chtěl jsem brankáře přehodit, to byl záměr. Už jsem čekal, to spadne do branky, ale bohužel to nevyšlo. Příště,“ usmíval se.

Ze slezského klubu se pomalu stává Drchalův oblíbený soupeř. Střelecky se proti němu prosadil už v únorovém utkání a to samé zopakoval i v sobotu.

„Asi se to tak dá říct,“ smál se. „Dvakrát jsem proti němu nastoupil, měl spoustu šancí a pokaždé dal gól. Navíc jsme předtím i nyní vyhráli. Panuje maximální spokojenost,“ těšilo sparťanského mladíka.

Ten byl do soboty jediným zdravým útočníkem Letenských. Už v Opavě ležela ofenziva Pražanů na jeho bedrech. Drchalovi to však nijak zvlášť nohy nesvazovalo. „Nemůžu říct, že bych nebyl spokojený. Na druhou stranu je to pro mě velká zodpovědnost, ale jsem rád, že můžu hrát. Čím víc toho odehraju, tím lépe se cítím,“ prohlásil.

Už příští týden se mu však konkurenti vrátí. Trenér Michal Horňák po utkání prozradil, že od pondělí začne trénovat Benjamin Tetteh a v průběhu týdne i Václav Kadlec, který měl v posledních týdnech vleklá zranění.

Drchalo to však vadit nemusí. Momentálně je jasnou sparťanskou ofenzivní jedničkou a hlavou už létal v příštím utkání. Zároveň kvitoval, že Letenští vyhráli pod vedením Michala Horňáka, který nahradil Zdeňka Ščasného, druhé utkání v řadě.

„Nechci úplně říkat, co všechno změnil, ale je to teď všechno jinak,“ zůstal Drchal tajemný. „Nicméně pro nás je nemyslitelné, abychom neuhráli třetí místo. Důležité je, abychom v zápasech vyhrávali a podávali dobré výkony a začali se pomalu chystat na příští sezonu,“ dodal.

